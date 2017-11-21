PTT 1.LİG

Emenike dönmek istiyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Olympiakos forması giyen eski öğrenicisi Emmanuel Emenike'nin Türkiye dönmek istediğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 93 maçta 25 gol atarken 22 de asist yapmıştı.

Emenike, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 93 maçta 25 gol atarken 22 de asist yapmıştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı golcü Emenike Yunanistan'da aradığını bulamadı.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 30 yaşındaki oyuncuya telefonda görüştüğünü ve Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.

Yücel İldiz, Emenike ile birlikte Karabükspor'da görev almıştı.
Yücel İldiz, Emenike ile birlikte Karabükspor'da görev almıştı.

Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi Emenike'yle ilgili Ajansspor'a yaptığı açıklama şöyle;

"Beşiktaş'la görüştüğünden bahsetmedi"

  • "Emenike ile en son yaklaşık 2-3 hafta önce telefonla görüştüm. Beşiktaş'la görüştüğünden bahsetmedi. Fakat Olympiakos'ta mutsuz olduğunu biliyorum. Emenike Türkiye'ye dönmek istiyor. Emenike futbolda çıkışını Türkiye'de yakaladı ve tekrardan çıkış yapmak istiyor. Düşüncem iyi bir Emenike'yi her teknik adam takımında görmek ister."

Olympiakos formasıyla 9 resmi maça çıkan Emenike, 4 gol kaydetti.
Olympiakos formasıyla 9 resmi maça çıkan Emenike, 4 gol kaydetti.

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