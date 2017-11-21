Emenike dönmek istiyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı golcü Emenike Yunanistan'da aradığını bulamadı.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 30 yaşındaki oyuncuya telefonda görüştüğünü ve Türkiye'ye dönmek istediğini ifade etti.
Tecrübeli teknik adamın eski öğrencisi Emenike'yle ilgili Ajansspor'a yaptığı açıklama şöyle;
"Beşiktaş'la görüştüğünden bahsetmedi"
- "Emenike ile en son yaklaşık 2-3 hafta önce telefonla görüştüm. Beşiktaş'la görüştüğünden bahsetmedi. Fakat Olympiakos'ta mutsuz olduğunu biliyorum. Emenike Türkiye'ye dönmek istiyor. Emenike futbolda çıkışını Türkiye'de yakaladı ve tekrardan çıkış yapmak istiyor. Düşüncem iyi bir Emenike'yi her teknik adam takımında görmek ister."
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