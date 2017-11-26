SÜPER LİG

Emre Akbaba'nın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba'nın hangi takımlı olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılıların stadı Türk Telekom'un önünde çekilmiş pozu sosyal medyada paylaşılırken kendisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 5 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 5 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Alanyaspor'lu Emre Akbaba ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

Türk Telekom Stadı önünde sarı kırmızılı forma ve atkıyla çekilen pozu sosyal medyada bir çok taraftar sayfası tarafından paylaşılan Emre Akbaba, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

  • Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transferine ilişkin teknik direktör Igor Tudor, Alanyaspor maçı sonrasında "Kim yazdı, hangi sinemada?" çıkışında bulunmuştu.
Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 5 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Emre Akbaba'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı.
Emre Akbaba'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı.

Emre Akbaba, A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı göstermişti.
Emre Akbaba, A Milli Takım formasıyla çıktığı ilk maçta gol atma başarısı göstermişti.

Milli formayla topa ilk dokunuşunda gol attı
Milli formayla topa ilk dokunuşunda gol attı

Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, milli takım formasıyla çıktığı ilk maçta topa ilk dokunuşunda gol atma başarısı gösterdi.Emre Akbaba, Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 12 resmi maçta 5 gol attı, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.İşte Emre Akbaba'nın attığı gol;

Tudor'dan Emre Akbaba sorusuna cevap
Tudor'dan Emre Akbaba sorusuna cevap

Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazanan Galatasaray’da Teknik Direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Emre Akbaba'yı istediği iddialarını yalanladı."Kim yazdı, hangi sinemada?"Emre'nin transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik soruya "Kim yazdı, hangi sinemada?" karşılığını veren Tudor, "Kurusa bakmayın toplantıya çok güçlü bir giriş yaptım. Mutlaka sizin aranızda çok doğru insanlar var. Benim konuşmam doğru olmayanlaraydı" ifadelerini kullandı.

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