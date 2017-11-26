Emre Akbaba'nın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba'nın hangi takımlı olduğu ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılıların stadı Türk Telekom'un önünde çekilmiş pozu sosyal medyada paylaşılırken kendisinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Alanyaspor'lu Emre Akbaba ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.
Türk Telekom Stadı önünde sarı kırmızılı forma ve atkıyla çekilen pozu sosyal medyada bir çok taraftar sayfası tarafından paylaşılan Emre Akbaba, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transferine ilişkin teknik direktör Igor Tudor, Alanyaspor maçı sonrasında "Kim yazdı, hangi sinemada?" çıkışında bulunmuştu.
Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 5 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
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