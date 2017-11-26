Emre Akbaba'nın hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Alanyaspor'lu Emre Akbaba ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

Türk Telekom Stadı önünde sarı kırmızılı forma ve atkıyla çekilen pozu sosyal medyada bir çok taraftar sayfası tarafından paylaşılan Emre Akbaba, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara transferine ilişkin teknik direktör Igor Tudor, Alanyaspor maçı sonrasında "Kim yazdı, hangi sinemada?" çıkışında bulunmuştu.

Emre Akbaba, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 5 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Milli formayla topa ilk dokunuşunda gol attı Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, milli takım formasıyla çıktığı ilk maçta topa ilk dokunuşunda gol atma başarısı gösterdi.Emre Akbaba, Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 12 resmi maçta 5 gol attı, 4 de asist yapma başarısı gösterdi.İşte Emre Akbaba'nın attığı gol;