Erkan Zengin: Belki de son maçımız olacak

Erkan Zengin, taraftarın Çaykur Rizespor maçında tribünleri doldurmasını istediklerini belirterek, "Bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerinde 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz" dedi.

Yaptığı açıklamada, belki de Çaykur Rizespor maçının son maçları olacağının altını çizen Zengin 35 bin kişilik stadyumun dolmasını istedi.

"Her şeyi göze alarak buraya geldik"

Zengin, "Bizler, Büyük Eskişehirspor camiasının futbolcuları olarak, sezon başında kulübün henüz bir başkanı dahi yokken, her şeyi göze alarak buraya geldik. Geldiğimizde tesiste yiyecek yemeğimiz bile yoktu. Şartlar ne olursa olsun çalışmalarımıza başlayıp, Eskişehirsporumuzun layık olduğu yere getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Şu an geldiğimiz noktada sezon başından daha kötü bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Eskişehirspor’un bu zor durumunda 29 Kasım 2017 Çarşamba günü gerçekleşecek olan, sonucu soru işaretleri ile dolu Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Çaykur Rizespor maçında bu takımın tek ve gerçek sahibi olan büyük Eskişehirspor taraftarından isteğimiz şudur: Çarşamba günü genel kuruldan ne çıkacağını bilmediğimiz, kulübün ileride nelerle karşılaşacağını bilmeden tek görevimiz olan Eskişehirspor’un layık olduğu yere getirmek için bizler sahada kanımızın son damlasına kadar savaşırken, sizlerinde 35 bin kişi ile tribünlerden bizlere destek olmanızı istiyoruz. Nasıl ki milli maçımızda tribünlerimiz tıklım tıklım ise, aynı şekilde bu maçta da sizlerden tüm koltukları doldurmanızı istiyoruz. Belki de Çaykur Rizespor maçı son maçımız olacak" dedi.