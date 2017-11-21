Ertem Şener'in özrü kabahatinden büyük: Canlı yayında tehdit

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol programında söylediği skandal sözlerin ardından görevine son verilirken program sunucusu Ertem Şener'in sözleri kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Kütahyalı ile yolların ayrıldığını söyledikten sonra şer odaklarından bahseden Şener, Kütahyalı'nın bunların bedelini ödetecek güce sahip olduğunu söyledi. Sosyal medyada 'tehdit' olarak algılanan bu açıklamaların ardından program ve sunucu Ertem Şener'e tepki mesajları atıldı.

Ertem Şener paylaşımını sildi!

Bunun üzerine kendi resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ertem Şener, "Rasim Ozan'ın maksadı aşan sözlerini provokasyon maksadıyla kullanan ve karalama kampanyasına dönüştüren FETÖ'cü çevrelere karşı hukuki olarak hesap soracak güçte olduğunu ifade etmek istediğim sözlerim belli çevrelerce şahsımı linç kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir" ifadelerini kullandı. Ancak bu mesaj bir süre silindi.

Futbolseverler 'program kaldırılsın' diyor

Rasim Ozan Kütahyalı'nın görevden alınmasının ardından bir de söylenen bu tehditvari sözler sebebiyle programın da kaldırılmasını isteyen futbolseverler sosyal medyada hesaplarından Ertem Şener ve programın resmi hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Öte yandan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Beyaz TV'deki sözleri sebebiyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. TBMM'de açıklamalarda bulunan Sancaklı şunları söyledi;

"Etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir. Ekmeğine ve millete saygısı olmayan, özürü kabahatinden büyük olan, adını anmayı ar kabul edeceğim şahıs gibi şarlatanları TV ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor."



