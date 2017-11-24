Eski Beşiktaşlı Marcelo Lyon'da parlıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo Guedes, Fransız basınından da tam not aldı.

Kendisi pek hoşlanmasa da takım arkadaşları tarafından 'Patron' lakabıyla anılan tecrübeli savunma oyuncusu, Lyon'un 561 dakikadır gol yemiyor olmasında 'anahtar' oyuncu olarak lanse edildi.

Hatalarımı analiz ediyorum

Ünlü spor gazetesi L'Equipe'in ön plana çıkardığı Marcelo verdiği röportajda bu durumu şu sözlerle açıkladı:

Bu bir takım çalışması. Kolektif olarak iyi savunma yapıyoruz. Lopes de bir farklılık sağlıyor. Geldiğimden beri defansif çalışma üzerine odaklandım. Claudio Caçapa bize bu konuda çok yardımcı oldu. Hatalarımı birlikte analiz ediyoruz.