Eskişehirsporlu futbolculardan bir dakikalık protesto

Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren ve kulübe başkan bulmakta zorlanan Eskişehirspor'da futbolcular dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Sahasında Rizespor'u ağırlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, mücadelenin başlama düdüğüyle beraber 1 dakika boyunca hareketsiz kaldı. Rizesporlu futbolcular ise bu duruma saygı göstererek rakip kaleye gitmedi ve kendi aralarında top çevirdi.

Erkan Zengin "Son maçımız olabilir" demişti

Eskişehirspor'un tecrübeli kaptanı Erkan Zengin mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunurken, "Belki de Çaykur Rizespor maçı son maçımız olacak" ifadelerini kullanmıştı.