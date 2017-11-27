Fabri Şampiyonlar Ligi rakibini belirledi

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, ülkesi basınında özel bir radyo kanalına konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarını değerlendiren file bekçisi, ikinci turda oynamak istedikleri takım hakkında da konuştu.

İşte Fabri'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Geçen sezon son maçta yaşadığımız hayal kırıklığının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü bir şekilde mücadele ettik ve üst tura çıkmayı başardık. Açıkçası bir sonraki turda Real Madrid ile eşleşmek güzel olurdu. Rakibimiz tabi ki çok güçlü takım ama Şampiyonlar Ligi'nde artık bu seviyede kolay rakip yok. Real Madrid ile eşleşmek kendimizi görmemiz adına da güzel bir sınav olacaktır."



