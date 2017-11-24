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Felipe Melo Fenerbahçe'nin transferini engelliyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Lucas Lima ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Lima'nın Palmeiras'a transfer olması gerektiğini ifade eden futbolcu oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmemesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen futbolcu, sarı kırmızılılarla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Felipe Melo, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen futbolcu, sarı kırmızılılarla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Santos'la sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Lucas Lima'nın Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edilirken konuyla ilgili olarak Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo açıklamalarda bulundu.

Lucas Lima'nın Santos'ta gerekli değeri görmediğini söyleyen Melo, oyuncunun hiç düşünmeden Palmeiras'a transfer olması gerektiğini belirtti. Avrupa'dan bir çok kulübün kendisini istediğini bildiğini aktaran Brezilyalı futbolcu Lima'yı Fenerbahçe konusunda ise temkinli olması konusunda uyardı.

Kendi menfaatini düşünmek zorunda. Lima eğer Palmeiras’a gelirse onu kucaklarız. Çok kaliteli bir futbolcu ve bize çok katkı sağlayacaktır.
  • Dört sezondur Santos forması giyen Lucas Lima, 2017 sezonunda 43 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

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