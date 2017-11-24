Felipe Melo Fenerbahçe'nin transferini engelliyor

Santos'la sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Lucas Lima'nın Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edilirken konuyla ilgili olarak Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo açıklamalarda bulundu.

Lucas Lima'nın Santos'ta gerekli değeri görmediğini söyleyen Melo, oyuncunun hiç düşünmeden Palmeiras'a transfer olması gerektiğini belirtti. Avrupa'dan bir çok kulübün kendisini istediğini bildiğini aktaran Brezilyalı futbolcu Lima'yı Fenerbahçe konusunda ise temkinli olması konusunda uyardı.

Kendi menfaatini düşünmek zorunda. Lima eğer Palmeiras’a gelirse onu kucaklarız. Çok kaliteli bir futbolcu ve bize çok katkı sağlayacaktır.

Dört sezondur Santos forması giyen Lucas Lima, 2017 sezonunda 43 maçta 3 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.