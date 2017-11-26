SÜPER LİG

Fenerbahçe rotayı Kjaer'e çevirdi

Fenerbahçe'nin, sezon başında Sevilla'ya gönderdiği Danimarkalı stoper Simon Kjaer için yoklamalara başladığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Simon Kjaer bu sezon Sevilla formasıyla toplam 12 maça çıktı.

Simon Kjaer bu sezon Sevilla formasıyla toplam 12 maça çıktı.

Fotoğraf: AA

Sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Danimarkalı stoperin İspanya macerası istediği gibi gitmiyor.

Sezona 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu özellikle gol attığı Spartak Moskova maçında Sevilla'nın sahadan 5-1 yenik ayrılması üzerine gözden düşmüştü.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Sevilla'da keyfi yerinde olmayan Simon Kjaer için yoklamalara başladı. Çetinkaya, şartların ilerlemesi halinde İspanya'ya gidecek ve temaslarda bulunacak.

Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya sattığı Kjaer'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katabilir. Sarı-lacivertli taraftarlar da Kjaer'e 'geri dön' mesajları yağdırıyor.

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