Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'la yaptığı maçta sakatlanan İspanyol futbolcu Roberto Soldado'nun, dizinde yoğun ödem tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan Soldado'nun MR'sinde yoğun ödem tespit edildiği ve tedaviye başlandığı ifade edildi.

Maçtan bir gün önce belli olacak

İspanya'ya giden Soldado'ya ülkesinden döndükten sonra tekrar MR çekileceği ve futbolcunun Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık'ta Kasımpaşa ile yapılacak maçta oynayıp oynamayacağına bir gün önceki kontrolde karar verileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Soldado'nun acı günü Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto Soldado'nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya'ya gidecek.Soldado'nun neden oynamadığını Rıdvan Dilmen açıkladıFenerbahçe'de Van Persie ilk 11'e dönüyor

Fernandao yetişebilir

Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Fernandao'nun saha koşularına başladığı, Kasımpaşa maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Van Persie sürprizi

Açıklamada, takımla çalışmalarını sürdüren Robin van Perise'nin ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile yapılacak mücadelede forma giyebileceği kaydedildi.