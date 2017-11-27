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Fenerbahçe'de Soldado'nun acı günü

Fenerbahçe Kulübü, İspanyol futbolcusu Roberto Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez'in vefat ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Antalyaspor maçının 67. dakikasında oyuna dahil olan Soldado, 76. dakikada sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

Antalyaspor maçının 67. dakikasında oyuna dahil olan Soldado, 76. dakikada sakatlanarak mücadeleye devam edememişti.

Fotoğraf: AA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto Soldado'nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya'ya gidecek.

Soldado'nun neden oynamadığını Rıdvan Dilmen açıkladı
Soldado'nun neden oynamadığını Rıdvan Dilmen açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la oynadığı maçın devre arasında Soldado'nun neden oynamadığını açıkladı.Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;"Fenerbahçe güçlü bir takım, ortalama bir kadro. Çok büyük bir yıldız yok ama atıyor. Sahanın en iyi oyuncusu Janssen. Mükemmel bir santrfor oyunu oynuyor. Gidip topu alıyor, dönüyor, vuruyor.Hepimiz maç öncesi 3 tane gol atmış Soldado'nun oynamasını bekliyorduk. Bugün kayınvalidesinin yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş Soldado. Kafası oradaymış. Gitmek istemiş, maçtan sonra izin vereceklermiş."

Fenerbahçe'de Van Persie ilk 11'e dönüyor
Fenerbahçe'de Van Persie ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 3 puan kazanıldı ancak Soldado ve Janssen kaybedildi. Sarı lacivertlilerde Fernandao'nun da sakat olması sebebiyle Kasımpaşa maçında Van Persie'nin ilk 11'de yer alacağı belirtildi.Bilindiği üzere Van Persie sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Hollandalı futbolcunun istikrarsız performansı sarı lacivertli camiada tepkilere neden oluyordu.Van Persie, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 87 maçta 36 gol attı. ❌Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 3 puan kazandı ama forvetlerini kaybetti👉Soldado sakatlandı👉Janssen cezalı duruma düştü ➡️https://t.co/wdGoSolsd8 pic.twitter.com/dWQisbucyY&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Kasım 2017

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