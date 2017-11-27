Fenerbahçe'de Soldado'nun acı günü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alvarez'in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto Soldado'nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, başta Soldado ve ailesi olmak üzere Anna Alvarez'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmen Antalyaspor maçı için takımını yalnız bırakmamıştı. Soldado, bu sabah İspanya'ya gidecek.

Soldado'nun neden oynamadığını Rıdvan Dilmen açıkladı Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la oynadığı maçın devre arasında Soldado'nun neden oynamadığını açıkladı.Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;"Fenerbahçe güçlü bir takım, ortalama bir kadro. Çok büyük bir yıldız yok ama atıyor. Sahanın en iyi oyuncusu Janssen. Mükemmel bir santrfor oyunu oynuyor. Gidip topu alıyor, dönüyor, vuruyor.Hepimiz maç öncesi 3 tane gol atmış Soldado'nun oynamasını bekliyorduk. Bugün kayınvalidesinin yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş Soldado. Kafası oradaymış. Gitmek istemiş, maçtan sonra izin vereceklermiş."