SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Van Persie ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Fernandao'nun ardından Soldado da Antalyaspor maçında sakatlandı. Janssen'in de cezalı duruma düşmesi sebebiyle sarı lacivertlilerin Kasımpaşa karşısına 'Van Persie' ileri ucuyla çıkması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robin van Persie.

Robin van Persie.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 3 puan kazanıldı ancak Soldado ve Janssen kaybedildi. Sarı lacivertlilerde Fernandao'nun da sakat olması sebebiyle Kasımpaşa maçında Van Persie'nin ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

Bilindiği üzere Van Persie sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Hollandalı futbolcunun istikrarsız performansı sarı lacivertli camiada tepkilere neden oluyordu.

Van Persie, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 87 maçta 36 gol attı.

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