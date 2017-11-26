Fenerbahçe'de Van Persie ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 3 puan kazanıldı ancak Soldado ve Janssen kaybedildi. Sarı lacivertlilerde Fernandao'nun da sakat olması sebebiyle Kasımpaşa maçında Van Persie'nin ilk 11'de yer alacağı belirtildi.

Bilindiği üzere Van Persie sezon başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Hollandalı futbolcunun istikrarsız performansı sarı lacivertli camiada tepkilere neden oluyordu.

Van Persie, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 87 maçta 36 gol attı.