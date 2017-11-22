Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports'a konuşan Başkan Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şunlar:

"Paranın önemi yok"

"Real Madrid gelmesin"

"Herkesi bir yere götürüyorlar"

"Vida istediğimiz bir isim"

"Pilot takım almak istiyoruz"

Yurt dışından pilot takım almak istiyoruz. Oynamayan oyuncularımızı orada oynatıp, geliştirmek istiyoruz.

Beşiktaş-Porto maçı Avrupa basınında "Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Portekiz basınından Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi" ifadelerini kullandı."Ejderhalar hayatta kaldı""Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de şu ifadeleri kullandı:UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanların maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi."İstanbul cehenneminde..."O Jogo gazetesi ise "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi" yorumunu yaptı.Mundo Deportivo: Beşiktaş tarih yazdıBu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş dün tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu" yorumlarıyla okurlarına aktardı.Fransızlar umutlanmıştıBu arada Fransız basını henüz Monaco-Leipzig maçı oynanmadığı için Beşiktaş'ın Porto ile beraberliğini, temsilcilerinin şansını devam ettirmesi yönünden olumlu bulmuştu. Ancak Monaco'nun Leipzig'e 4-1 mağlup olması Fransız ekibinin Devler Ligi'ne veda etmesine neden oldu.Conceiçao'dan maç sonrası ilginç sözlerRicardo Quaresma'dan olay açıklamaVideo: Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)