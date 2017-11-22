Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili konuşurken, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşılaşmak istemediği rakibi de açıkladı.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BeIN Sports'a konuşan Başkan Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şunlar:
"Paranın önemi yok"
Bizim açımızdan Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın bir önemi yok. Oyuncularla, teknik ekiple beraber bizim bütün arzumuz taraftarı mutlu etmek. Para kazanılır, harcanır, önemi yok.
"Real Madrid gelmesin"
Real Madrid en azından şimdi gelmesin. Çıkarsa sonraki turlarda çıksın. İkinci torbada kolay rakip yok. Baktığınızda Bayern Münih de muhtemelen 2. olacak.
"Herkesi bir yere götürüyorlar"
Oğuzhan bu takımın kaptanı. Beşiktaş kulübü istemedikçe hiçbir oyuncusu hiçbir yere gitmez. Oğuzhan da ne zaman istersek o zaman gider. Herkesi bir yere götürüyorlar. Cenk'i İngiltere'ye götürüyorlar, oradan alıp İspanya'ya götürüyorlar, oradan İtalya'ya. Bunlar bir mal değiller. Bu çocuklar Beşiktaş'a gönülden bağlılar.
"Vida istediğimiz bir isim"
Vida, Beşiktaş'ın takımda görmek istediği bir oyuncu. Kontrat detaylarına girmek istemiyorum. Atınç ve Gökhan Töre dönecek, stoper gelecek. Başka transfer olmaz.
"Pilot takım almak istiyoruz"
Yurt dışından pilot takım almak istiyoruz. Oynamayan oyuncularımızı orada oynatıp, geliştirmek istiyoruz.
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