SÜPER LİG

Fikret Orman Real Madrid'i istemiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili konuşurken, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşılaşmak istemediği rakibi de açıkladı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BeIN Sports'a konuşan Başkan Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şunlar:

"Paranın önemi yok"

  • Bizim açımızdan Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın bir önemi yok. Oyuncularla, teknik ekiple beraber bizim bütün arzumuz taraftarı mutlu etmek. Para kazanılır, harcanır, önemi yok.

"Real Madrid gelmesin"

  • Real Madrid en azından şimdi gelmesin. Çıkarsa sonraki turlarda çıksın. İkinci torbada kolay rakip yok. Baktığınızda Bayern Münih de muhtemelen 2. olacak.

"Herkesi bir yere götürüyorlar"

  • Oğuzhan bu takımın kaptanı. Beşiktaş kulübü istemedikçe hiçbir oyuncusu hiçbir yere gitmez. Oğuzhan da ne zaman istersek o zaman gider. Herkesi bir yere götürüyorlar. Cenk'i İngiltere'ye götürüyorlar, oradan alıp İspanya'ya götürüyorlar, oradan İtalya'ya. Bunlar bir mal değiller. Bu çocuklar Beşiktaş'a gönülden bağlılar.

"Vida istediğimiz bir isim"

  • Vida, Beşiktaş'ın takımda görmek istediği bir oyuncu. Kontrat detaylarına girmek istemiyorum. Atınç ve Gökhan Töre dönecek, stoper gelecek. Başka transfer olmaz.

"Pilot takım almak istiyoruz"

  • Yurt dışından pilot takım almak istiyoruz. Oynamayan oyuncularımızı orada oynatıp, geliştirmek istiyoruz.

Beşiktaş-Porto maçı Avrupa basınında
Beşiktaş-Porto maçı Avrupa basınında

"Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Portekiz basınından Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi" ifadelerini kullandı."Ejderhalar hayatta kaldı""Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de şu ifadeleri kullandı:UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanların maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi."İstanbul cehenneminde..."O Jogo gazetesi ise "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi" yorumunu yaptı.Mundo Deportivo: Beşiktaş tarih yazdıBu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş dün tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu" yorumlarıyla okurlarına aktardı.Fransızlar umutlanmıştıBu arada Fransız basını henüz Monaco-Leipzig maçı oynanmadığı için Beşiktaş'ın Porto ile beraberliğini, temsilcilerinin şansını devam ettirmesi yönünden olumlu bulmuştu. Ancak Monaco'nun Leipzig'e 4-1 mağlup olması Fransız ekibinin Devler Ligi'ne veda etmesine neden oldu.Conceiçao'dan maç sonrası ilginç sözlerRicardo Quaresma'dan olay açıklamaVideo: Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla 11 puana ulaşarak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve adını tarihte ilk kez bir üst tura yazdırdı.Beşiktaş 19. dakikada Babel ile gole yaklaştı. Hollandalı oyuncunun ceza sahasından şutunu Porto kalecisi Jose Sa kornere çeldi.Porto 29. dakikada Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Adriano'nun pasıyla topla buluşan Quaresma, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleciden döndü.Beşiktaş ilk yarının 41. dakikasında Talisca ile beraberliği yakaladı. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.Video: Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindiİkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. 58. dakikada Babel'in ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile 2. gole yaklaştı. Portekizli oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında Beşiktaş galibiyet golüne yaklaştı ancak Jose Sa'yı geçemedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Video: Beşiktaş 1-1 Porta (Geniş Özet) Tek tek deviriyoruz, adım adım gidiyoruz! #RoadToKiev Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (21 Kas 2017, 10:50 PST) 5 Avrupa devi Vodafone Park'taAboubakar alkışlarla karşılandı

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