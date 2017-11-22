Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan ilk kez çıkmanın sevincini yaşıyor. NTV Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Orman, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederken dikkat çeken mesajlar verdi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Cenk Tosun için iletişime geçmeleri için beklentim yok. Beşiktaş üst düzey bir takım olduğu için herkesi izleyebilirler. Tolgay'ı yarın sabah alıp gitmeleri lazımdı. Müthişti. Gökhan Gönül de süperdi. Medel de takımın içinde yerini sağlamlaştırmaya başladı. Beşiktaş takımını seyrediyorlar. Rakip takım da seyrediyor"

"Brahimi'yi iki sene evvel Aboubakar’la birlikte almak istemiştim. Fakat mali şartlar uygun düşmemişti. Porto'nun çok iyi oyuncuları var"





