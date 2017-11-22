UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV Spor canlı yayınında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmalarını yorumladı. Orman, yaptığı değerlendirmeler sırasında Porto'dan en beğendiği oyuncuyu da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Porto, Beşiktaş'la Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

Porto, Beşiktaş'la Vodafone Park'ta 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan ilk kez çıkmanın sevincini yaşıyor. NTV Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Orman, çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederken dikkat çeken mesajlar verdi.

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Cenk Tosun için iletişime geçmeleri için beklentim yok. Beşiktaş üst düzey bir takım olduğu için herkesi izleyebilirler. Tolgay'ı yarın sabah alıp gitmeleri lazımdı. Müthişti. Gökhan Gönül de süperdi. Medel de takımın içinde yerini sağlamlaştırmaya başladı. Beşiktaş takımını seyrediyorlar. Rakip takım da seyrediyor"
"Brahimi'yi iki sene evvel Aboubakar’la birlikte almak istemiştim. Fakat mali şartlar uygun düşmemişti. Porto'nun çok iyi oyuncuları var"


Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)
Diğer

Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Beşiktaş tarih yazdı. Temsilcimiz 1-1 biten maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İşte tarihi maçın geniş özeti.


Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.