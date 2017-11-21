Fırtına adım adım geliyor

'50. yılda şampiyonluk' parolasıyla girdiği yeni sezonda aldığı sonuçlar nedeniyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından toparlanmaya başladı. Süper Lig'de Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 8 karşılaşmada 3 mağlubiyetin yanında 3 beraberlik alarak, yalnızca 2 kez kazanan bordo-mavililer, Çalımbay ile çıktığı 4 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 1 beraberliğin yanında sadece ilk hafta kendi kalesine attığı golle 1 yenilgi aldı. Milli aranın ardından çıktığı ilk maçta oynadığı futbolla göz dolduran bordo-mavililer, Osmanlıspor'u son dakika golüyle 4-3 geçmesinin ardından ise gözünü üst sıralara dikti.

RAKİPLERİ PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele edeceği rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatmasını bildi. Beşiktaş'ın Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kalmasının ardından Galatasaray'ın da Başakşehir'e yenilerek zirvede yara alması bordo-mavililerin aldığı 3 puanı daha da kıymetlendirdi. Lider Galatasaray ve Başakşehir ile arasındaki farkı 10 puana indirmesinin yanında zorlu maçlarını da geride bırakan Karadeniz ekibi, kalan karşılaşmalardaki fikstür avantajını kullanmak istiyor.

ZORLU FİKSTÜR GERİDE KALDI

Bordo-mavili ekip, ligin ilk yarısında oynayacağı zorlu maçların tümünü geride bıraktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Karadeniz ekibi, ilk yarının son 5 haftasında Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor ve Karabükspor'la (D) karşı karşıya gelecek. Zorlu fikstürün ardından çıktığı ilk karşılaşmada Osmanlıspor'u 4-3 yenerek moral depolayan Karadeniz ekibi, devre arasına kadar oynayacağı 5 maçı da kayıpsız geçerek, ikinci yarıda zirve yarışı içinde olmayı hedefliyor.

Kral gibi döndü

Trabzonspor'un sezon başında Çin’in Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı eski futbolcusu Burak Yılmaz, gollerine devam ediyor. 2011-12 sezonunda takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavililerin, yerini doldurmak için gerçekleştirdiği golcü transferlerinden beklediği verimi alamaması üzerine yeniden Karadeniz ekibine dönen 32 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle takımını sırtlarken, gol krallığı yarışında da iddialı olduğunu gösterdi.

EN GOLCÜ UNVANINI SÜRDÜRDÜ

Milli futbolcu, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 12 maçın 9’unda forma giyerek 9 gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle Göztepe, G.Saray ve Kayseri maçlarında oynayamayan Burak , ligdeki gol yarışında da üçüncü sırada yer aldı. G.Saray'dan Gomis 12 golle zirvede yer alırken, Göztepe'den Jahovic 11 golle ikinci sırada kendine yer buldu. Aytemiz Alanyaspor'dan Vagner Love ise 9 golle Burak'la birlikte üçüncülüğü paylaştı. 32 yaşındaki forvet oyuncusu, aynı zamanda 33 golle gol krallığı yaşadığı 2011-12 sezonun ilk 12 haftasında attığı 13 gol ile de söz konusu haftalarda Trabzonspor tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak zirvedeki yerini koruyor.

Rıza Çalımbay'dan Rizespor'a ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti. Deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde görüşerek, uzun süre sohbet etti. Daha önce yeşil-mavili ekipte 3 kez görev yapan Çalımbay, Rize'de iyi ilişkilerinin olduğunu ve dostlukların devam ettiğini, bu nedenle Rize'ye sürekli gelip gittiğini ifade etti. Başkan Hasan Kemal Yardımcı ise, Rıza Çalımbay'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, hatırlanmanın güzel olduğunu belirtti. Çalımbay ile sohbet imkanı bulduklarına dikkati çeken Başkan Yardımcı, "Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Dostluğumuz dostluk. Kendisi daha önce çalıştığımız bir hocamız" diye konuştu.

Trabzon’da ‘Etno Spor’ hazırlığı

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon'un 18 ilçesinde 18 ayrı spor etkinliği yapmak için projeler hazırlıyor. Geleneksel sporların günümüzde yaşatılması katkı sağlayan Etno Spor, gelecek yıl atlı okçuluk, yağlı güreş, cirit, gökbörü, mangala branşında Trabzon'da yapılacak.