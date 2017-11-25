Galatasaray taraftarı istedi Tudor oyuncu değiştirdi

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada Rumen sol bek Latovlevici, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Oyuncusunun ıslıklanmasına el hareketleriyle tepki gösteren Igor Tudor, Martin Linnes'i çağırarak oyuna dahil etti.
Bir grup oyundan çıkan Latovlevici'yi alkışlarken, tribünlerin çoğunluğu Rumen sol beki ıslıkladı.
- Öte yandan Martin Linnes maça dahil olduktan sonta yaptığı olumlu hareketler sonrasında sürekli alkışlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar bu tavırlarıyla Latovlevici'nin yerine Linnes'in oynamasını istediklerini Tudor'a belli etmiş oldular.
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