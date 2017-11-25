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Igor Tudor ıslıklanan Latovlevici'yi oyundan çıkarttı

Galatasaray taraftarı istedi Tudor oyuncu değiştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Alanyaspor maçında ıslıklara maruz kalan futbolcusu Latovlevici'yi 70. dakikada oyundan çıkartmak zorunda kaldı. Hırvat teknik adamla sarı kırmızılı taraftarları karşı karşıya getiren bu olay sonrasında Latovleci, yedek kulübesine değil doğrudan soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Igor Tudor.

Igor Tudor.

Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada Rumen sol bek Latovlevici, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Oyuncusunun ıslıklanmasına el hareketleriyle tepki gösteren Igor Tudor, Martin Linnes'i çağırarak oyuna dahil etti.

Bir grup oyundan çıkan Latovlevici'yi alkışlarken, tribünlerin çoğunluğu Rumen sol beki ıslıkladı.

  • Öte yandan Martin Linnes maça dahil olduktan sonta yaptığı olumlu hareketler sonrasında sürekli alkışlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar bu tavırlarıyla Latovlevici'nin yerine Linnes'in oynamasını istediklerini Tudor'a belli etmiş oldular.

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