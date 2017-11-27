Galatasaray'da derbi öncesi 2 kötü haber

Serdar Aziz'in Beşiktaş derbisinde maskeyle oynayacağını belirten İnce, "Serdar'ın yüzüne gelen bir dirsek sonucu bu kez maksilla dediğimiz yüz kemiklerinden bir tanesinde bir kırık oluştu. Eski burun kırığıyla ilgisi yok. Serdar'ın ilk sorusu 'Oynarım değil mi?' oldu. Ona özel bir maske yaptıracağız. O maskeyle oynayacak. Orada bir sinir var ve onunla ilgili bir takibimiz olacak. Sponsor hastanemizden destek aldık ve oradaki plastik cerrah arkadaşlarımızla da tartıştık. Sağolsun onların da yardımıyla Beşiktaş maçına yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Denayer takımla birlikte olacak"

Jason Denayer'in sakatlığının geçtiğini söyleyen doktor, "Jason Denayer'in maçtan önceki idmanda ikili bir mücadele pozisyonunda kalçada bir gerilmesi olmuştu. Bugün iyi bir durumda ve düz koşulara başladı. Yarın bir testimiz var, aksilik olmazsa hafta içi takımla birlikte olacak" diye konuştu.İnce ayrıca, Denayer'in de bir problemi olmadığını söylerken, "Şu anda Jason ve Serdar'da bir problem görünmüyor" dedi.

Yener İnce, Tolga ve Latovlevici'nin ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

