Galatasaray'da karar verildi

Galatasaray'da, 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisi ilerleyen haftalar için camiada endişe yarattı. Tudor'un büyük maçlarda rakibi şaşırtmak için sık sık sistem değiştirmesi, oyuncu tercihlerinde alışılagelen yöntemler yerine farklı tercihler yapması yönetimin tepkisini çekti. Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin ardından beklenen toplantı yapıldı.

Kritik toplantı sonrası açıklama yapan Cenk Ergün şu ifadeleri kullandı:

"Son haftalardaki kötü performans sebebiyle rapor talep edildi benden. Beklentileri, soruların cevaplarıyla ilgili çalışma istendi. Şu anda lideriz, kendimize yakışmayacak bir mağlubiyet aldık. Buradan sezon sonuna kadar gidecek güçteyiz. Kimse merak etmesin, bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz. Taraftarımızı Alanyaspor maçında yine ihtiyacımız var. Koşa koşa gelmelerini bekliyoruz. Ayhan Akman şu anda antrenmanda."

Ergün, takımdan gönderileceği iddia edilen yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın antrenmanda olduğunu ve görevden alınmadığını duyurdu.