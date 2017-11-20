SÜPER LİG

Galatasaray'da karar verildi

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Sportif Direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor, Florya'da takımın son durumunu masaya yatırmak için bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Cenk Ergün, Ayhan Akman'ın takımdan gönderildiği iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrasında Ayhan Akman'la yollar ayrılıyor.

Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrasında Ayhan Akman'la yollar ayrılıyor.

Galatasaray'da, 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisi ilerleyen haftalar için camiada endişe yarattı. Tudor'un büyük maçlarda rakibi şaşırtmak için sık sık sistem değiştirmesi, oyuncu tercihlerinde alışılagelen yöntemler yerine farklı tercihler yapması yönetimin tepkisini çekti. Galatasaray'da yaşanan gelişmelerin ardından beklenen toplantı yapıldı.

Kritik toplantı sonrası açıklama yapan Cenk Ergün şu ifadeleri kullandı:

  • "Son haftalardaki kötü performans sebebiyle rapor talep edildi benden. Beklentileri, soruların cevaplarıyla ilgili çalışma istendi. Şu anda lideriz, kendimize yakışmayacak bir mağlubiyet aldık. Buradan sezon sonuna kadar gidecek güçteyiz. Kimse merak etmesin, bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz. Taraftarımızı Alanyaspor maçında yine ihtiyacımız var. Koşa koşa gelmelerini bekliyoruz. Ayhan Akman şu anda antrenmanda."

Ergün, takımdan gönderileceği iddia edilen yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın antrenmanda olduğunu ve görevden alınmadığını duyurdu.

Galatasaray'da 'Fatih Terim' sesleri
Galatasaray'da 'Fatih Terim' sesleri

Galatasaray'da Başakşehir karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından sarı kırmızılı taraftarlar Igor Tudor'u istifaya davet ediyor.Alınan bu ağır mağlubiyetin ardından sarı kırmızılı yönetimin olağanüstü toplanması beklenirken spor yazarları da Fatih Terim'in takımın başına geçebileceği iddiasında bulundu.Konuyla ilgili spor yazarı İbrahim Seten, attığı mesajda "Fatih Terim gelir, dertler biter" ifadelerini kullanırken sarı kırmızılı taraftarlar bu mesajı retweet yağmuruna tuttu.fatih terim gelir;dertler biter..&mdash; İBRAHİM SETEN (@ibrahimseten) 18 Kasım 2017 Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir maçı sonrası stattan ayrılırken bir Galatasaray taraftarı, "Başkanım Tudor'u gönder, bu nasıl hoca ya. Oyunu okuyamıyor" diye bağırdı.Igor Tudor, Galatasaray'ın başında Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı yedi lig maçında 20 puan kaybetti ve sadece bir gol atabildi.

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