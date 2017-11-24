KUZEY AMERİKA LİGLERİ

Beşiktaş'ın gönderdiği Federico Higuain Amerika'da 'efsane' oldu

Gol atamadığı için gönderildi Amerika'da tarih yazdı

2007 yılında River Plate'den Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Federico Higuain, siyah beyazlı taraftarlarda hayal kırıklığı yaşatmıştı. Gonzalo Higuain'in de kardeşi olan futbolcu şimdilerde MLS Ligi'nde gol atmakla meşgul.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2007 yılında Columbus Crew​'e transfer olan Federico Higuain, gösterdiği performansla MLS Ligi'nin dikkat çekicisi isimleri arasında yer aldı.

2007 yılında Columbus Crew​'e transfer olan Federico Higuain, gösterdiği performansla MLS Ligi'nin dikkat çekicisi isimleri arasında yer aldı.

Beşiktaş tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak gösterilen Federico Higuain, MLS Ligi'nde kendini buldu.

2012 yılında transfer olduğu Columbus Crew takımında 6 senedir forma giyen Higuain çıktığı 149 lig maçında 48 gol atma başarısı gösterdi. Arjantinli futbolcu bu performansına ek olarak da 38 asist yaptı.

  • Beşiktaş'ta forvette oynatılan ancak mevkisinin forvet arkası olması sebebiyle problem yaşayan Higuain, dönemin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın transferini en çok istediği isim olarak dikkati çekmişti.

Columbus Crew'de forvet arkasında forma giyen Higuain, yeni takımının en etkili futbolcularından bir tanesi oldu. 6 yıldır formasını giydiği takımda efsaneleşen 33 yaşındaki futbolcu, attığı enterasan gollerle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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