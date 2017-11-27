Gomis en beğendiği Beşiktaşlı futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunan Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, 14. haftada oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'u beğendiğini belirten Gomis, Vodafone Park ile Türk Telekom Stadı'ndaki atmosferi de kıyasladı.

Ajansspor'a konuşan golcü oyuncunun açıklamaları şöyle;

"Türk Telekom Stadı daha ürkütücü"

"Vodafone Park’ın atmosferi beni ürkütmüyor, Türk Telekom Stadyumu daha ürkütücü. Buranın atmosferi en güzel atmosfer."

"Cenk'in attığı pas çok güzeldi"

"Cenk Tosun iyi bir golcü, şahsen tanımıyorum. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı çok iyiydi, Porto maçını izleme imkanı buldum. Attığı pas çok güzeldi. Beşiktaş’ın üst tura çıkması Türk futbolu adına çok güzel."