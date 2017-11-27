SÜPER LİG

Gomis en beğendiği Beşiktaşlı futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Cenk Tosun'la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Gomis, 13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Göztepeli futbolcu Adis Jahovic'in 2 gol önünde zirvede bulunuyor.

Gomis, 13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Göztepeli futbolcu Adis Jahovic'in 2 gol önünde zirvede bulunuyor.

Fotoğraf: AA

Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunan Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, 14. haftada oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'u beğendiğini belirten Gomis, Vodafone Park ile Türk Telekom Stadı'ndaki atmosferi de kıyasladı.

Ajansspor'a konuşan golcü oyuncunun açıklamaları şöyle;

"Türk Telekom Stadı daha ürkütücü"

  • "Vodafone Park’ın atmosferi beni ürkütmüyor, Türk Telekom Stadyumu daha ürkütücü. Buranın atmosferi en güzel atmosfer."

"Cenk'in attığı pas çok güzeldi"

  • "Cenk Tosun iyi bir golcü, şahsen tanımıyorum. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı çok iyiydi, Porto maçını izleme imkanı buldum. Attığı pas çok güzeldi. Beşiktaş’ın üst tura çıkması Türk futbolu adına çok güzel."

Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 13 gole direkt katkı yaptı. (10 gol, 3 assit)
Cenk Tosun bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 13 gole direkt katkı yaptı. (10 gol, 3 assit)

Gomis: Kendimden memnun değilim
Gomis: Kendimden memnun değilim

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.Fransız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada ise performansından memnun olmadığını ifade etti. Gomis'in maç sonu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şöyle;"Kendimden çok memnun değilim""Benim seviyemdeki bir oyuncunun daha fazla gol atması gerekirdi. Kendimden çok memnun değilim. Beklentim çok yüksek. Top geldiğinde son hamleyi yapıp golü atmam gerek. Daha fazla gol atmalıyım. Özellikle takım gerideyken veya eşitlik sürerken golleri atmalıyım. Bunun için de antrenmanlarda daha çok çalışıp golü bulmalıyım.""Beşiktaş'tan 3 puanı alıp döneceğiz"Beşiktaş ile oynayacakları derbiyle ilgli de görüşlerini aktaran Gomis, "Beşiktaş önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük ama biz oraya gidip, 3 puanı alıp, döneceğiz" dedi.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.