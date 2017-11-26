Gomis: Kendimden memnun değilim

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.

Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.

Fransız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada ise performansından memnun olmadığını ifade etti.

Gomis'in maç sonu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kendimden çok memnun değilim"

"Benim seviyemdeki bir oyuncunun daha fazla gol atması gerekirdi. Kendimden çok memnun değilim. Beklentim çok yüksek. Top geldiğinde son hamleyi yapıp golü atmam gerek. Daha fazla gol atmalıyım. Özellikle takım gerideyken veya eşitlik sürerken golleri atmalıyım. Bunun için de antrenmanlarda daha çok çalışıp golü bulmalıyım."

"Beşiktaş'tan 3 puanı alıp döneceğiz"

Beşiktaş ile oynayacakları derbiyle ilgli de görüşlerini aktaran Gomis, "Beşiktaş önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük ama biz oraya gidip, 3 puanı alıp, döneceğiz" dedi.