SÜPER LİG

Gomis: Kendimden memnun değilim

13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan Gomis, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada performansından memnun olmadığını söyledi. Fransız futbolcu Beşiktaş ile oynanacak derbiyle ilgili ise iddialı konuştu.

Haber Merkezi Diğer, AA
Gomis, Gençlerbirliği ve Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.

Gomis, Gençlerbirliği ve Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.

Fotoğraf: AA

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.

Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.

Fransız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada ise performansından memnun olmadığını ifade etti.

Gomis'in maç sonu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kendimden çok memnun değilim"

  • "Benim seviyemdeki bir oyuncunun daha fazla gol atması gerekirdi. Kendimden çok memnun değilim. Beklentim çok yüksek. Top geldiğinde son hamleyi yapıp golü atmam gerek. Daha fazla gol atmalıyım. Özellikle takım gerideyken veya eşitlik sürerken golleri atmalıyım. Bunun için de antrenmanlarda daha çok çalışıp golü bulmalıyım."

"Beşiktaş'tan 3 puanı alıp döneceğiz"

Beşiktaş ile oynayacakları derbiyle ilgli de görüşlerini aktaran Gomis, "Beşiktaş önemli bir takım, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de gördük ama biz oraya gidip, 3 puanı alıp, döneceğiz" dedi.


Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.