Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar;
Yarın
- 20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
25 Kasım Cumartesi
- 14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
- 16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
- 19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
26 Kasım Pazar
- 14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
- 14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
- 16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
- 19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
27 Kasım Pazartesi
- 20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
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