SÜPER LİG

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
13. hafta heyecanı yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

13. hafta heyecanı yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar;

Yarın

  • 20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

25 Kasım Cumartesi

  • 14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler
  • 16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
  • 19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

26 Kasım Pazar

  • 14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
  • 14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Mustafa Öğretmenoğlu
  • 16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
  • 19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

27 Kasım Pazartesi

  • 20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.