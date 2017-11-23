SÜPER LİG

Henrique'nin cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ile Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcu Paulo Henrique'ye birer maç ceza verdi.

Haber Merkezi AA
Henrique yerde yatarken kendisini kaldırmak isteyen Medel'in ayağına tokat atmış ve bu hareketi nedeniyle oyundan atılmıştı.

Henrique yerde yatarken kendisini kaldırmak isteyen Medel'in ayağına tokat atmış ve bu hareketi nedeniyle oyundan atılmıştı.

Fotoğraf: AA

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın İrfan Buz'a Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Ligdeki Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Teleset Mobilya Akhisarspor'un Brezilyalı golcüsü Henrique'ye de rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ve 4 bin 350 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nın Trabzonspor ve Kayserispor kulüplerine de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15'er bin lira ceza kesildiği aktarıldı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.