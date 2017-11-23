Henrique'nin cezası belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın İrfan Buz'a Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Ligdeki Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Teleset Mobilya Akhisarspor'un Brezilyalı golcüsü Henrique'ye de rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 müsabakadan men ve 4 bin 350 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nın Trabzonspor ve Kayserispor kulüplerine de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15'er bin lira ceza kesildiği aktarıldı.