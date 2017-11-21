MİLLİ TAKIM

Ibrahimovic 10 yıl sonra ilk kez seçilmedi

İsveç'te son 10 sezondur yılın oyuncusu seçilen Manchester Unitedlı futbolcu Zlatan Ibrahimovic, bu yıl unvanını Krasnodarlı Granqvist'e kaptırdı.

Haber Merkezi AA
Ibrahimovic 7 aylık sakatlık döneminin ardından ilk kez, Premier Lig'de son hafta oynanan Newcastle maçında sahaya çıktı.

Ibrahimovic 7 aylık sakatlık döneminin ardından ilk kez, Premier Lig'de son hafta oynanan Newcastle maçında sahaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İsveç Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen 32 yaşındaki Granqvist'in, 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildiği belirtildi.

İtalya'yı saf dışı bırakarak 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen savunma oyuncusu, başarılı performansıyla beğeni toplamıştı.

10 sezon üst üste Ibrahimovic almıştı

En iyi futbolcu ödülünü toplamda 11, son 10 sezonda ise üst üste kazanan Ibrahimovic ise sakatlığının da etkisiyle bu yıl unvanını kaptırdı. Milli takımdan geçen sezon emekliye ayrılan Manchester Unitedlı yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

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