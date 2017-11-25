Igor Tudor: 3 değil 1.5 puan aldık

Galatasaray'da Alanyaspor galibiyetinin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor, çarpıcı mesajlar verdi. Hırvat teknik adam, kazandıkları Alanyaspor maçı için "Bugün 1.5 puan aldığımız için çok mutluyum. Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1.5; büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak sayılıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Igor Tudor'un mesajından öne çıkanlar;

"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra takımın psikolojik olarak toparlanması kolay değildi ama doğru bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık ve doğru bir oyunla kazandık. Bugün 1.5 puan aldığımız için çok mutluyum. Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1.5; büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak sayılıyor. Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onlarla beraber daha güçlüyüz. Lato'ya verilen bir tepki vardı. Tüm oyuncular, bazen iniş çıkış yaşayabilir. Maç esnasındaki bu protestolar, beni üzüyor. Başkan, son ana kadar bana desteğini veriyor. Akıllı bir başkanın yapması gereken bu. Mutlaka fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Başkan ne zaman bu takımı kontrol edemediğimi düşünürse o zaman yollar ayrılır. Başakşehir mağlubiyeti, kabul edilebilir gibi değil. Beni çok üzdü. Kesinlikle kendimi de oyuncularımı da eleştiriyorum. 5 şutta 5 gol yedik. Bireysel hatalar yaptık."





