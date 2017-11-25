Infantino: Türkiye'nin yaptığı statların dünyada eşi benzeri yok

Türkiye'de önceki gün düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarette Genclik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı da hazır bulundu.

"Dünyada eşi benzeri yok"

Beştepe'de yaklaşık 1 saat süren görüşmede FIFA Başkanı Infantino, Türkiye'de son dönemde yapılan sporda tesisleşme hamlesine değinerek özellikle statların seviyesine ve kalitesine vurgu yaptı. İtalyan spor adamı, “Bu kadar sempatik statları inanılmaz kısa bir sürede yapmak gerçekten çok zor bir iş. Türkiye'nin bu yaptığının dünyada eşi benzeri yok. Türkiye, ülke olarak en iyisine layık. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı rahat bir şekilde bu modern statlarda yapacağınıza eminim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Infantino'ya, 2024 adaylığı için yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını ve devlet olarak her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. pic.twitter.com/WUI38pvdup — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Kasım 2017

"Türkiye tam bir futbol ülkesi"

Çarşamba günü İstanbul'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden ve Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde incelemelerde bulunan İnfantino, önceki gün de FIFA Futbol zirvesinden sonra önemli açıklamalarda bulunmuştu.

UEFA Başkanı olmadığı için, EURO 2024 konusunda kendisinin karar verme durumunda olmadığını belirten Infantino, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını söylemişti. Türkiye'nin tam bir futbol ülkesi olduğunu vurgulayan FIFA Başkanı, “Futbol, bu ülkede hemen her gün coşkuyla yaşanıyor. Fantastik bir tutku söz konusu. İnsanlar için futbolun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye, hem Avrupa hem de dünya için son derece önemli bir konumda. Yapılanları herkes takdir ediyor. Bu katkılarınız için teşekkür ediyoruz” sözlerini sarf etmişti.

Türkiye, EURO 2024 için Almanya ile birlikte iki aday ülkeden birisi. Şampiyonanın hangi ülkede düzenleneceği Eylül 2018'de UEFA tarafından yapılacak son toplantıda karara bağlanacak.