AVRUPA LİGLERİ

İngiltere'de taraftar dördüncü hakem oldu

İngiltere Championship'te oynanan Norwich City-Preston mücadelesinde yardımcı hakem sakatlanınca yeşil sahalarda benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Thornhill maç sonrası yaptığı açıklamada, bu anları 'çılgınca' olarak niteledi.

Thornhill maç sonrası yaptığı açıklamada, bu anları 'çılgınca' olarak niteledi.

İngiltere'de Norwich City ile Preston takımları arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı.

Mücadelenin son anlarına doğru yardımcı hakem Mark Jones sakatlandı ve karşılaşmayı yarıda bıraktı. Sakatlanan hakemin yerine, dördüncü hakem olarak görev yapan Andy Davies müsabakada görev aldı.

Ancak maçın uzatma dakikalarına girildiğinde elektronik tabelayı kaldıracak kimse olmadığı için, Norwich taraftarı David Thornhill imdada yetişti ve orta hakemin yardımıyla maçın 10 dakika uzadığı gösterdi.

İşte o anlar;

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