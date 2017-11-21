SÜPER LİG

Jose Sosa'da yırtık tespit edildi: 2-3 hafta forma giyemeyecek

Jose Sosa'da yırtık tespit edildi

Trabzonspor'da arka adalesinde yırtık tespit edilen Jose Sosa 2-3 hafta forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Diğer
Jose Sosa bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.

Jose Sosa bu sezon ligde çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.

Trabzonspor'a, Arjantinli yıldız Jose Sosa'dan kötü haber geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • Oyuncumuz Jose Sosa, Pazar günü oynanan Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekibimize ağrılarının olduğunu belirtmiş ve dün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık tespit edilmiştir.
  • Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzla ilgili Kulüp Doktorumuz Barış Kurtgöz yaptığı açıklamada "Sosa maçın son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR’ını çektik ve sağ alt adalede (sağ gastroknemius kasında grade 2) 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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