Maçı değerlendiren Souza, “Ekibi tebrik ediyorum. Bu galibiyeti gerçekten savaşarak aldık. Gerçekten çok zor bir maçtı. Bu statta daha önce galip gelmemiştik. Zor maç olacağını biliyorduk. Mentalitemizi değiştirdik ve bu kazanma mentalitesiyle devam etmek zorundayız” dedi.

Mehmet Topal’la defansif olarak iyi olduklarına vurgu yapan Souza, “Bu sene daha fazla gol yedik, Mehmet Topal’ın oyuna artık girmesi gerekiyordu. Bu, Ozan’ın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ozan’ın özellikle ofansif anlamda takıma çok fazla katkısı oluyor. Mehmet Topal’ın da oynamaya başlamasıyla defansif anlamda daha güçlü olduk” ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'dan transfer açıklaması: