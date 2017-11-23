SERİE A

Kaka Milan'a dönüyor

Uzun yıllar Milan forması giyen ve geçtiğimiz aylarda Orlando City ile sözleşmesini sona erdiren Brezilyalı futbolcu Kaka, eski kulübünde görev almak için yöneticilerle görüşüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaka, Milan kariyerinde çıktığı 306 maçta 104 gol atarken 55 de asist yapmıştı.

Kaka, Milan kariyerinde çıktığı 306 maçta 104 gol atarken 55 de asist yapmıştı.

MLS ekiplerinden Orlando City ile sözleşmesini fesheden ve futbol kariyerine nokta koyacağını açıklayan Ricardo Kaka, Milan'da görev almaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bugün kulübün sportif direktörü Mirabelli ile bir araya geldi. Kaka'nın Milan için tanıtım elçisi gibi bir görev alabileceği belirtiliyor.

  • Milan'la büyük başarılara imza atan yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında ve 2013-14 sezonuna İtalyan ekibinin formasını giymişti.

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