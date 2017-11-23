Kaka Milan'a dönüyor

MLS ekiplerinden Orlando City ile sözleşmesini fesheden ve futbol kariyerine nokta koyacağını açıklayan Ricardo Kaka, Milan'da görev almaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bugün kulübün sportif direktörü Mirabelli ile bir araya geldi. Kaka'nın Milan için tanıtım elçisi gibi bir görev alabileceği belirtiliyor.

Milan'la büyük başarılara imza atan yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında ve 2013-14 sezonuna İtalyan ekibinin formasını giymişti.