SÜPER LİG

Kayserispor 1-1 Başakşehir

Süper Ligin 13. haftası kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Süper Ligin 13. haftası kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. ​

​Süper Ligin 13. haftası kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. ​

Süper Lig'de 13. hafta, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi. İstanbul temsilcisi, Kayseri deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalırken haftaya sıralamanın ilk basamağında giren Galatasaray, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor karşısında 1-0 kazandı ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamanın en altındaki Gençlerbirliği, bu sezon ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki ilk maçında, ligin yine zor günler geçiren diğer başkent temsilcisi Osmanlıspor'a 2-0 kaybetti.

Süper Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:

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