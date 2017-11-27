Kayserispor 1-1 Başakşehir

Süper Lig'de 13. hafta, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi. İstanbul temsilcisi, Kayseri deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalırken haftaya sıralamanın ilk basamağında giren Galatasaray, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.

Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor karşısında 1-0 kazandı ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamanın en altındaki Gençlerbirliği, bu sezon ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki ilk maçında, ligin yine zor günler geçiren diğer başkent temsilcisi Osmanlıspor'a 2-0 kaybetti.

Süper Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle: