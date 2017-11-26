Lider aslan evinde kral

Geçen hatfa Medipol Başakşehir'e farklı yenilerek taraftarını üzen Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğini arkasına alarak mücadeleye başlayan Galatasaray ilk tehlikeli atağı geliştiren taraf oldu. 1. dakikada sağ kanatta Mariano'nun pasıyla ceza sahası içine giren Rodrigues'in rakibinden sıyrılıp altı pasın içinden çektiği sert şutu kaleci Harun kornere çeldi. Maçın ilk 30 dakikasında oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray 33. dakikada golü buldu. Sarı-kırmızılıların geliştirdiği atağa katılan Serdar Aziz'in ceza sahası içine gönderdiği harika ara pası iyi kontrol eden Gomis'in şutu kaleciden penaltı noktasına doğru döndü. Topu iyi takip eden Yasin, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 54. dakikada sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahası içine gönderdiği topta, Welinton Silva'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti. 79. dakikada Gomis mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Rodrigues'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Gomis'in müsait pozisyonda çektiği şut üstten auta gitti. 85. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içine giren Rodrigues'in müsait pozisyonda çektiği şutu Haydar kurtardı. 88. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan Yasin'in içeriye çevirdiği topla buluşan Gomis'in bekletmeden çektiği şut, Haydar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.

Derbiyi kazanan şampiyon olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından hem ironik hem de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başakşehir mağlubiyetinin ardından oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtan Hırvat teknik adam, “Geçen hafta aldığımız mağlubiyetten sonra psikolojik olarak geri dönmek ve takımın toparlanması kolay değildi. Doğru mantaliteyle oynamak önemliydi” dedi. Çift forvet taktiği üzerine sorulan soruyu ilginç bir şekilde cevaplayan Tudor, ''İroni olacak ama bugün 1.5 puan aldığımız için çok mutluyum. Türkiye'de Alanya'ya karşı alınan galibiyet 1.5, büyük bir maçta alınan galibiyet 3 puan olarak değerlendiriliyor. Bugün aldığımız 1.5 puandan çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Latovlevici'nin ıslıklanmasını da değerlendiren Tudor, "Mükemmel bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteği çok önemli. Onlarla beraber daha güçlüyüz. Diğer taraftan Lato'ya verilen bir tepki vardı. Bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda kötü olabilir. Tüm oyuncular, bazen iniş-çıkış yaşayabilir. Maç esnasındaki bu protestolar beni üzüyor. Taraftanın kendi oyuncusuna tepki vermesi ıslıklaması oyuncuyu geri itiyor" diye konuştu. Derbi maçla ilgili tahminin de sorulması üzerine Tudor yine ironik olarak yanıtlar verirken, "Göreceğiz. Çok önemli bir maç. O kadar önemli ki kazanan şampiyon olacak. Maçtan sonra direkt kupayı alacak!" yanıtını verdi.

Güçlü kadın güçlü toplum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede farkındalık oluşturmak için Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki maçı izledi. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Betül Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak, dünyanın her yerinde farkındalık çalışmalarının yapıldığını belirtti. Galatasaray ve Alanyaspor kulüplerine teşekkür eden Bakan Kaya, “Öncelikli hedefimiz kadınlarımızı güçlendirmek. Bakanlık olarak 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum' hedefiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Kaya ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Küçükçekmece'de katılacağı sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri temsilcileri, akademisyenler ve iş kadınlarının bir araya geleceği etkinliğe tüm vatandaşları davet ettiklerini belirtti.

Gomis atmaya devam ediyor

Galatasaraylı Gomis, skorer performansını Alanyaspor maçında da sürdürdü. Takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı. Fransız futbolcu, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçının ardından Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son iki maçında Osmanlıspor ve Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise evinde Kayserispor, Sivasspor, Kasımpaşa, Karabükspor, Gençlerbirliği ve Alanyaspor maçlarını kazandı, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Galatasaray, böylece sahasındaki son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Tolga ve Denayer sakatlandı

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki sakatlık yaşandı. Isınma hareketleri sırasında Tolga Ciğerci adalesinde ağrı hissetti ve kadrodan çıkarıldı. Tolga'nın yerine Yasin Öztekin ilk 11'de maça başladı. Ayrıca maç günü Florya'da adalesinde sertleşme oluşan Denayer, 21 kişilik kadrodan çıkarıldı. Belçikalı oyuncunun yerine defansif orta saha olarak Selçuk İnan şans buldu. Tolga’nın sakatlığı sonrası formayı giyen Yasin, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı. Daha önce 4 lig maçında sonradan oyuna dahil olan Yasin, 33. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Yasin, Tolga'dan sonra bu sezon ligde Galatasaray formasıyla gol atan ikinci Türk futbolcu oldu. Gomis'in golünün de asistini yapan Yasin ayrıca ligde ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 maçta 2 gol kaydetti.

Alanyaspor maçında Galatasaray taraftarı tarafından ıslıklanan Lasmin Latovlevici, tepkilere dayanamadı. Tribünleri dolduran taraftarlar 5-1 kaybedilen Başakşehir maçında gösterdiği performans nedeniyle Latovlevici'ye tepki gösterdi. Taraftarlar Rumen futbolcuyu her topa dokunduğunda ıslıklarken, Latovlevici bir süre sonra Tudor'dan değişiklik istedi. Tribünlerden gelen tepkiye Tudor da ellerini havaya kaldırarak isyan etti. Hırvat teknik adam daha fazla beklemedi ve Latovlevici'nin yerine 70. dakikada oyuna Linnes'i aldı.