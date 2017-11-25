UEFA AVRUPA LİGİ

Mehmet Özdilek'in yardımcısı gol sevincinde sakatlandı

Atiker Konysapor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in yardımcısı Dünya Can Çiçekverdi, Marsilya maçında 82. dakikasında atılan penaltı sonrasında gol sevinci koşarak yaparken aşil tendonu yırtıldı.

Haber Merkezi IHA
Aşil tendonu yırtılan yardımcı antrenör Dünya Can Çiçekverdi’yi ailesi ve Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hastanede ziyaret etti.

Aşil tendonu yırtılan yardımcı antrenör Dünya Can Çiçekverdi’yi ailesi ve Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hastanede ziyaret etti.

Fotoğraf: IHA

Konyaspor’un 23 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Marsilya ile karşılaştığı mücadelede Konyaspor’un 82. dakikada Mehdi Baurabia’nı penaltı golü sırasında kulübede bulunan Yardımcı Antrenörü Dünya Can Çiçekverdi gol sevincini kulübeden koşarak yapınca aşil tendonunu yırttı.

Medicana Konya Hastanesi’nde başarılı geçen ameliyatın ardından Yardımcı Teknik Direktör Dünya Can Çiçekverdi taburcu edildi.

Çiçekverdi'nin 6 hafta içerisinde ayağına tam basar hale gelebileceği açıklandı.


Konyaspor-Marsilya: 1-1
Konyaspor-Marsilya: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor, 90+3'de Moke'nin kendi kalesine attığı golle Marsilya ile 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur şansını son maça bıraktı.Konyaspor son maçında gruptaki hiç umudu kalmayan Vitoria'ya karşı oynayacak ve Marsilya'nın Salzburg'a kaybetmesini bekleyecek.Skubic&#39;in penaltıdan attığı golle temsilcimiz Konyaspor, Marsilya karşısında 1-0 önde! pic.twitter.com/JRgdhOFyWb&mdash; Tivibu Spor (@tivibuspor) 23 Kasım 2017 Moke'nin kendi kalesine attığı gol sonrası Fransız spiker kendinden geçti...Le but TRÈS important (90+3&#39;) de Moké (csc) après un bel effort de Clinton Njié !#KONOM #TeamOM pic.twitter.com/LqdDMSsDQ1&mdash; Un Olympique ⚪️🔵 (@unolympique) 23 Kasım 2017

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