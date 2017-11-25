Mehmet Özdilek'in yardımcısı gol sevincinde sakatlandı

Konyaspor’un 23 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Marsilya ile karşılaştığı mücadelede Konyaspor’un 82. dakikada Mehdi Baurabia’nı penaltı golü sırasında kulübede bulunan Yardımcı Antrenörü Dünya Can Çiçekverdi gol sevincini kulübeden koşarak yapınca aşil tendonunu yırttı.

Medicana Konya Hastanesi’nde başarılı geçen ameliyatın ardından Yardımcı Teknik Direktör Dünya Can Çiçekverdi taburcu edildi.

Çiçekverdi'nin 6 hafta içerisinde ayağına tam basar hale gelebileceği açıklandı.



