Menajerlik sistemini düzenleyeceğiz

FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği FIFA Futbol Zirvesi dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirve sonrası FIFA Başkanı Gianni İnfantino ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ortak bir basın toplantısı düzenledi. İnfantino, Türkiye'ye ve TFF'ye teşekkür ederek söze başlarken, Şampiyonlar Ligi'nde grubundan lider çıkmayı bitime 1 maç kala garantileyen Beşiktaş'ın büyük bir başarı sergilediğini belirterek, siyah-beyazlıları tebrik etmenin görevleri olduğunu belirtti. FIFA Başkanı, “Reform olarak transfer politikalarında bir değişiklik başladı. Geçen sene bir zirvemiz oldu. Sadece federasyonlarla değil, kulüplerle de görüşüyoruz. Dünya futbolunda transferde 5 milyar Dolar dönüyor. Bu meblağın önemli bölümü menajerlere gidiyor, futbolun dışına çıkıyor. Menajerlik sistemiyle ilgili şeffaf ve açık yeni düzenlemeler yapacağız. Önümüzdeki yıl revizyon yapılacak. Transfer dönemlerinin kısa tutulması da gündemde. Maçlar başlamadan bitmesi söz konusu olabilir. Paranız yoksa transfer yapamazsınız” diye konuştu.

EURO 2024 ADAYLIĞINI DESTEKLİYORUM

Ülkemizdeki yabancı tartışmaları için de görüşlerini belirten İnfantino, “Yerel oyunculara önem verilmeli. Bazı kurallar olmalı. 'Yerel futbolcuları nasıl geliştirebiliriz' kısmına bakmak lazım. Yoksa futbolda problem yaşarız” derken, ülkemizin EURO 2024 adaylığı içinse, “Tesislerinizden çok etkilendim. Ülkede herkesin futbola ilgisi var. Her gün tutkuyla yaşanan bir şey. Tam bir futbol ülkesi olan Türkiye, bu şampiyonayı düzenleyebilir. Adaylığınızı destekliyorum. Türkiye, hem Avrupa hem de dünya için çok önemli” diye konuştu. Futbolun olduğu haliyle güzel bulunduğunu belirten İnfantino, "Bir şeyi değiştirmeye karar vermeden önce defalarca düşünmemiz gerekiyor. Oyunun kalitesi giderek arttı. Futbolun iyileştirilmesi için çeşitli fikirler öne sürülüyor. Değerlendiriyoruz. Bu konuda muhafazakarım" dedi. TFF Başkanı Demirören ise, İnfantino'ya teşekkür ettiğini belirterek, federasyon olarak her zaman fair-play için çalıştıklarını vurguladı.