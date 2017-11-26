Mertens'in Barcelona pişmanlığı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Dries Mertens, ülkesi Belçika basınına dikkat çeken açıklamalara imza attı.

30 yaşındaki futbolcu sezon başında Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiğini doğrulayarak şunları ifade etti:

"Yedek kalmak istemedim ama..."

Barcelona'nın bana karşı bir ilgisi vardı. Ancak o dönem Suarez, Messi ve Neymar'ın arkasında yedek kalabilirdim. Napoli ile güzel bir sezon sonrası bu takım Barcelona da olsa yedek kalmak istemedim. Burada yeni sözleşme imzalamaya karar verdim. Sonradan Neymar Paris'e gitti. Transfer piyasası patladı.

"Orada forma giyebilirdim"

Ara sıra düşünüyorum: Şu an Barcelona'da olsam nasıl olurdu? Bunu düşünmeyi seviyorum çünkü şu an Barcelona'nın solunda son aylarda kimin oynadığına bakarsak, orada forma giyebilirdim.

Barcelona Dembele'yi tercih etmişti

Barcelona, Neymar'ın gidişinden sonra o boşluğu Ousmane Dembele ile doldurmuştu ancak genç yıldız çok fazla forma şansı bulamadan sakatlanmıştı.