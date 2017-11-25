Messi'den Arda Turan yorumu

La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü altın ayakkabı ödülünü aldı.

"Çok eleştirdiklerini biliyorum"

Ödül töreni sonrası Fanatik'e açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız milli futbolcu Arda Turan'la ilgili şunları söyledi:

Arda Turan'ı ülkesinde çok eleştirdiklerini biliyorum. Ancak Arda kalitesi çok yüksek olağanüstü bir oyuncu. Ne yazık ki şanssız bir dönem geçirdi. Süreklilik ve güven konusunda sıkıntıları oldu. Sonuçta her oyuncu takımında yüksek performans göstermek ister. O Atletico'dan buraya geldi. Orada farklı bir pozisyonda oynuyordu. Burada ise daha farklı bir bölgede oynamaya çalışıyor. Elbette her hafta en iyisini yapmak kolay değil. Tekrar oynamaya ve kendine olan güvenini kazandığında her şey onun için daha iyi olacak. Bizim için çok faydalı bir futbolcu.

"Oğlum bazen bana 'baba' demiyor"

Aile hayatı ve çocuklarından da bahseden Arjantinli futbolcu oğlunu bazen kendisine 'baba' demek yerine 'Messi' dediğini söyleyerek şunları ifade etti:

Çocuklarıma futbol oynamaları için bir baskı yapmıyorum. Mateo daha küçük, Thiago ise benimle arada idmanlara geliyor ama bana 'Benimle futbol oyna' çok demiyor. Evde çok fazla futbol konuşmuyoruz. Mateo küçük oğlum şu an babasının Messi olduğunu anlamıyor ama Thiago yavaş yavaş farkına varıyor. Bazen maçlardan sonra eve geldiğimde bana taraftarların seslendiği gibi baba yerine Messi diyor.



