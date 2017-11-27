Messi'nin verilmeyen golü La Liga'yı salladı

İspanyol basını, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında oynanan ve 1-1 biten Valencia-Barcelona karşılaşmasında Lionel Messi'nin attığı golü, topun kale çizgisini geçtiğini görmeyerek geçersiz sayan hakemin hatasını başlıklara çıkararak, "La Liga'yı ateşe veren büyük hata" yorumunu yaptı.

"Yeni bir skandal"

El Mundo Deportivo gazetesi, "Yeni bir skandal", "3 puan 1'e indi", "Lig sıralamasını etkileyen bir karar" başlıklarını attı. Geçen sezon Real Betis ve 5 hafta önceki Malaga maçlarında da hakemlerin çizgiyi geçen topu görmeyerek Barcelona'nın gollerini vermediğini hatırlatan Katalonya bölgesinin spor gazetesi, "Barcelona aynı hakem hatalarını yaşamasına rağmen 'şahin göz' halen uygulanmıyor" eleştirisinde bulundu.

"Hakem hırsızlığı"

Diğer bir Katalan gazetesi Sport da kara bir manşet ile çıkarak, "Bu şekilde bile Barça ile baş edemezler" başlığını kullandı. Yapılan yorumlarda "Hakem hırsızlığı. Ne başhakem ne de yardımcı hakem kale çizgisinden yarım metre içeri giren topu gördü" denildi.

"Kargaşa var"

"Kargaşa var lig var" manşetini kullanan Marca gazetesi, hakem Iglesias Villanueva'nın Messi'nin golünü vermeyerek büyük bir hata yaptığını ve video hakem uygulaması tartışmalarını tekrardan gündeme getirdiğini yazdı. Ayrıca ligin zirvesindeki Barcelona'nın ikinci sıradaki Valencia ile deplasmanda yaptığı maçta berabere kalmasıyla Real Madrid ile puan farkının 8'e indiği belirtilerek, şampiyonluk yarışının halen devam ettiği savunuldu.

"Messi'nin neşesini kaçırdı"

İspanya'nın diğer gazetelerinde ise El Mundo "Yardımcı hakem, sözleşme yenileyen Messi'nin neşesini kaçırdı. Golü görmeyen hakem hatası, La Liga'da video hakem uygulamasının acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu", La Vanguardia "Büyük hakem hatasıyla gelen beraberlik" ve El Pais de "Messi'nin nizami golü hakem hatası ile geçersiz sayıldı" ifadelerini öne çıkardı.

📌Valencia-Barcelona maçında Lionel Messi'nin verilmeyen golü ortalığı karıştırdı!



❌La Liga'da Video Hakem Sistemi uygulanmıyor. pic.twitter.com/BfKYjmYKwK — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Kasım 2017