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La Liga'da Messi'nin sayılmayan golü olay oldu

Messi'nin verilmeyen golü La Liga'yı salladı

İspanyol basını, Valencia-Barcelona maçında Messi'nin golünü görmeyen hakemin hatası için "skandal, hırsızlık" ifadelerini kullanarak, video hakem uygulaması tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Haber Merkezi AA
Top çizgiyi geçmesine rağmen hakem gol kararı vermedi.

Top çizgiyi geçmesine rağmen hakem gol kararı vermedi.

İspanyol basını, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında oynanan ve 1-1 biten Valencia-Barcelona karşılaşmasında Lionel Messi'nin attığı golü, topun kale çizgisini geçtiğini görmeyerek geçersiz sayan hakemin hatasını başlıklara çıkararak, "La Liga'yı ateşe veren büyük hata" yorumunu yaptı.

"Yeni bir skandal"

El Mundo Deportivo gazetesi, "Yeni bir skandal", "3 puan 1'e indi", "Lig sıralamasını etkileyen bir karar" başlıklarını attı. Geçen sezon Real Betis ve 5 hafta önceki Malaga maçlarında da hakemlerin çizgiyi geçen topu görmeyerek Barcelona'nın gollerini vermediğini hatırlatan Katalonya bölgesinin spor gazetesi, "Barcelona aynı hakem hatalarını yaşamasına rağmen 'şahin göz' halen uygulanmıyor" eleştirisinde bulundu.

"Hakem hırsızlığı"

Diğer bir Katalan gazetesi Sport da kara bir manşet ile çıkarak, "Bu şekilde bile Barça ile baş edemezler" başlığını kullandı. Yapılan yorumlarda "Hakem hırsızlığı. Ne başhakem ne de yardımcı hakem kale çizgisinden yarım metre içeri giren topu gördü" denildi.

"Kargaşa var"

"Kargaşa var lig var" manşetini kullanan Marca gazetesi, hakem Iglesias Villanueva'nın Messi'nin golünü vermeyerek büyük bir hata yaptığını ve video hakem uygulaması tartışmalarını tekrardan gündeme getirdiğini yazdı. Ayrıca ligin zirvesindeki Barcelona'nın ikinci sıradaki Valencia ile deplasmanda yaptığı maçta berabere kalmasıyla Real Madrid ile puan farkının 8'e indiği belirtilerek, şampiyonluk yarışının halen devam ettiği savunuldu.

"Messi'nin neşesini kaçırdı"

İspanya'nın diğer gazetelerinde ise El Mundo "Yardımcı hakem, sözleşme yenileyen Messi'nin neşesini kaçırdı. Golü görmeyen hakem hatası, La Liga'da video hakem uygulamasının acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu", La Vanguardia "Büyük hakem hatasıyla gelen beraberlik" ve El Pais de "Messi'nin nizami golü hakem hatası ile geçersiz sayıldı" ifadelerini öne çıkardı.

Messi'nin verilmeyen golü maça damga vurdu
Messi'nin verilmeyen golü maça damga vurdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında lider Barcelona ikinci sıradaki Valencia ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Messi'nin golü verilmediKonuk ekip Barcelona ilk yarı çok baskılı, hızlı ve göze hoş gelen bir futbol oynadı. 30. dakikada Lionel Messi'nin şutunda top kale çizgisinden içeri girse de hakem topun geçmediğine kanaat getirerek, golü geçersiz saydı. Gelecek sezon video hakem uygulamasına geçecek La Liga'da bu akşam yaşanan hakem hatasıyla sahalarda teknolojinin kullanılmasının önemi bir kez daha öne çıkmış oldu. ilk yarı 0-0 sona erdi.📌Valencia-Barcelona maçında Lionel Messi&#39;nin verilmeyen golü ortalığı karıştırdı! ❌La Liga&#39;da Video Hakem Sistemi uygulanmıyor. pic.twitter.com/BfKYjmYKwK&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Kasım 2017 Maç 1-1 sona erdiİkinci yarı topu ayağında daha çok tutan ve atak oynayan Valencia, 60. dakikada Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım farkı artırmak için ataklarını artırsa da Barcelona savunmasını geçemedi. 82. dakikada Lionel Messi'nin asistinde topu ağlara gönderen Jordi Alba, Barcelona'ya beraberliği getirdi. La Liga'nın zirvesindeki maç 1-1 bitti. FC Barcelona (@fcbarcelona)&#39;in paylaştığı bir gönderi (26 Kas 2017, 16:12 PST) Valencia'da puan kaybeden Barcelona, buna rağmen 35 puanla liderliğini korudu. Valencia ise 31 puanla ikinci sırada kaldı. Haftayı galibiyetle kapatan 3. sıradaki Atletico Madrid ve averajla 4. olan Real Madrid 27 puana yükselerek, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. 13. hafta sonunda Barcelona, Valencia ve Atletico Madrid La Liga'daki namağlup unvanlarını korudu.

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