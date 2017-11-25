Morata'nın 'Fenerbahçe' yanıtı sosyal medyayı salladı

Instagram'da Fuetnerbahce adlı kullanıcı, Morata’nın formayla poz verdiği fotoğrafın arma kısmına Fenerbahçe logosunu koyarak, "İmzayı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Alvaro Morata, Fuetnerbahçe tarafından 5 sezonluğuna transfer edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Morata da kendisi için hazırlanan montajlı bu fotoğrafa dikkati çeken bir karşılık verdi.

Yıldız futbolcu paylaşıma, "Teşekkürler, bu benim hep hayalimdi" yorumunu bıraktı.

Yıldız futbolcunun bu cevabı, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken, İspanyol basınında da gündem oldu.





