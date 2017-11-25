SÜPER LİG

Morata'nın 'Fenerbahçe' yanıtı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe logosunu kullanan bir hesaptan yapılan Morata'nın sarı-lacivertlilere transfer olduğu şeklindeki paylaşıma, İspanyol futbolcudan esprili bir yanıt geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 yaşındaki Morata bu sezon Chelsea formsıyla çıktığı 17 maçta 9 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

25 yaşındaki Morata bu sezon Chelsea formsıyla çıktığı 17 maçta 9 gol atarken, 4 de asist kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

Instagram'da Fuetnerbahce adlı kullanıcı, Morata’nın formayla poz verdiği fotoğrafın arma kısmına Fenerbahçe logosunu koyarak, "İmzayı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Alvaro Morata, Fuetnerbahçe tarafından 5 sezonluğuna transfer edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Morata da kendisi için hazırlanan montajlı bu fotoğrafa dikkati çeken bir karşılık verdi.

Yıldız futbolcu paylaşıma, "Teşekkürler, bu benim hep hayalimdi" yorumunu bıraktı.

Yıldız futbolcunun bu cevabı, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken, İspanyol basınında da gündem oldu.



Parodi hesaptan Morata etiketlenerek yapılan o paylaşım

Morata'nın cevabı

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