Neden önlem almadın?

Galatasaray'da Medipol Başakşehir karşısında alınan ağır yenilginin yankıları sürüyor. Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor, Dursun Özbek yönetiminin ciddi uyarılarıyla karşılaştı. Başkan Özbek, genç teknik adamla yaptığı görüşmede karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin, Hırvat teknik adama sert uyarılar yaptığı ortaya çıktı. Bu uyarılardan biri de Tudor'un, Adebayor açıklamaları üzerine gerçekleştiği öğrenildi. 5-1'lik ağır yenilgiyi Adebayor'a bağlayan ve farklı skoru Togolu golcünün getirdiğini belirten Tudor'a, yöneticilerin "Adebayor geçen yıl da Galatasaray'a 3 gol attı. Bu kadar kilit bir oyuncu için neden özel bir önlem almadın" diyerek Hırvat teknik adamı sert şekilde uyardı.

SÜREKLİ SİSTEMLE OYNUYOR

Tudor'un geleceğini önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar belirleyecek. Yönetim içinde Tudor'un artık gönderilmesini gündeme getiren hatalar tek tek sıralandı. Hırvat teknik admın tepki almasına neden olan en önemli faktörlerden birisi oyun sistemi ile sürekli oynaması. İlk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray'da genç çalıştırıcının, Fenerbahçe derbisine taktiği değiştirerek çıkması ilk olarak eleştiri almasına neden oldu. Tudor'un derbiden sonra her karşılaşmada oyun kurgusu ile oynaması, yönetim ve taraftarın tepkisini topladı. Yönetimin en büyük eleştirilerinden biri Başakşehir maçına çift forvetle başlanması oldu. 39 yaşındaki teknik adamın ilk değişiklik hakkını 79. dakikada skor 4-1'ken kullanması da hem yönetimde hem de camiada infial oluşturdu. Igor Tudor'un oyunu okumak ve müdahale etmekte geç kaldığı görüşü öne çıktı. “80 dakika maçı izledi” eleştirileri yükseldi.

BÜYÜK MAÇ SENDROMU BİTMİYOR

Hırvat teknik adamın geldiği günden bu yana Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbi maçından hiç galibiyet çıkaramaması ve sadece 1 beraberlik alması artık yönetimde de sabırları taşırdı. Taraftar ile camianın tepki gösterdiği bu istatistik, 5-1'lik Başakşehir maçı sonrasında yönetim içinde zirve yaptı. Tudor'un büyük maçlarda takımı yönetemediği görüşü artık hakim oldu. Başkan Dursun Özbek’in teknik direktör Igor Tudor için Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını bekleme kararı aldığı öğrenildi. Alanyaspor maçı kaybedilirse hemen gönderilecek, bu karşılaşma kazanılır ve Beşiktaş maçı kaybedilirse devre arası beklenecek.

CENK ERGÜN BAŞKAN UYARDI!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün Futbol Direktörü Cenk Ergün ile Metin Oktay Tesisleri'nde bir toplantı yaptı. Dünkü idman öncesi yapılan toplantı hakkında bilgi veren Ergün, "Başkanımız son haftalarda yaşadığımız puan kayıpları, takımımızın son haftalarda gösterdiği kötü performansın sebepleriyle ilgili ayrıntılı, kapsamlı bir rapor talep etti. Teknik, taktik ve idari konularda sorumlu bütün arkadaşlarımızın da gerekli ölçüde uyarılmasını bizden istedi" diye konuştu. Ergün, takımın durumuyla ilgili olarak "Buraya geldiğimiz gibi buradan da sezon sonuna kadar gidebilecek güçte ve akılda olduğumuzu düşünüyoruz. Kimse merak etmesin yine şu anda bulunduğumuz konumda ligi bitireceğiz" dedi. Igor Tudor ve antrenör Ayhan Akman'ın görevlerinin başında olduğunu ve takımı çalıştırdığını belirten Ergün, Belhanda'nın Fransız basınında, Tudor'u eleştirdiği iddia edilen açıklamalarının yanlış anlaşıldığını da belirterek, "Hazırlığının eksik olmasının nedeni milli takımdan dönüşüyle ilgilidir" diye konuştu.

Terim’i bana bırakın

Başkan Dursun Özbek’in Cenk Ergün ve bazı yöneticilerle yaptığı yemekli değerlendirme toplantısında adı teknik adamlık için ilk sırada yer alan Fatih Terim için, “Onu bana bırakın. Ben Terim’i ikna ederim” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek’in Fatih Terim’i ikna edebilmesi için daha önceki yıllarda olduğu gibi FloryaTesisleri’nin anahtarını teslim edeceği öğrenildi. Ünal Aysal döneminde Florya’nın anahtarını alarak göreve başlayan Terim’in bu dönemde taraftarlardan büyük destek görmesi elini güçlendiriyor. Terim’in, Başkan Dursun Özbek’ten başka hiçbir yöneticinin özel bir durum olmadığı sürece Florya’ya gelmesini istemeyeceği belirtiliyor. Ayrıca Tudor ile yollar ayrılır ve Terim göreve gelirse yerli/yabancı 3-4 transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3 isim istifa edebilir

Galatasaray’da Fatih Terim ismine karşı çıkan yönetim kurulu üyelerinin tecrübeli çalıştırıcının gelmesi halinde gösterecekleri tavır da merakla bekleniyor. Yönetim içinde “Tudor gitsin, Terim gelmesin” diyenlerden Can Topsakal, Alper Narman, Eşref Alaçayır’ı Başkan Dursun Özbek ikna edemezse 3 ismin istifa edecekleri konuşuluyor.

Tazminatı 400 bin Euro

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı sonrası koltuğu sallanan Igor Tudor'un görevine son verilmesi gündeme gelirken, sarı-kırmızılı yönetimin Hırvat çalıştırıcıyı göndermesi halinde ödeyeceği tazminat bedeli merak konusuydu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen ve 400 bin Euro garanti ücret alan Tudor, bu sezon sarı-kırmızılı takımdan 1 milyon Euro garanti ücret alıyor. Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını tek taraflı ayırması durumunda ise 400 bin Euro tazminat ödeyecek.

Arda Turan: Beni bırakın

G.Saray'ın devre arasında kadrosuna dahil etmeyi planladığı Arda Turan, ilk kez çok somut bir hamle yaptı. Dün Barcelona kulübünün genel direktörü Pep Segura ile görüşen milli futbolcunun, "Barcelona'da olmaktan gurur duymakla beraber, gelecekte yeterince şans bulamayacağımı da görüyorum. Bana gelen teklifler var. Oynayacağım bir kulüpte yer almak istiyorum" dediği ifade edildi. Segura'nın da Arda'nın ara transferde gitmesine onay verdiği öğrenildi.