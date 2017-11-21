Niasse ceza alırsa tarihe geçecek

Everton forması giyen Niasse hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ceza alabilir.

Premier Lig'de Crystal Palace ile oynana maçta ceza sahası içinde kendini yere bırakarak penaltı kazanan Nijeryalı oyuncunun, iki maç ceza istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

Niasse'ye bu konuda ceza çıkması durumunda Premier Lig'de hakemi aldatma nedeniyle ceza alan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

İngiltere'de Mayıs ayında yapılan değişiklikle hakemi aldatmaya yönelik hareketler ceza kapsamına girmişti.

Niasse'nin Crystal Palace maçında takımına kazandırdığı penaltı;