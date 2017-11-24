UEFA AVRUPA LİGİ

Östersunds tarih yazdı Vardar rezil oldu

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Galatasaray’ı eleyerek Avrupa’da yoluna devam eden İsveç ekibi Östersunds, evinde Zorya’yı yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe’yi eleyerek büyük ses getiren Vardar ise gruplarda bekleneni veremedi.

Haber Merkezi IHA
Östersunds, Galatasarayı 2-0 ve 1-1’lik skorlarla turnuvanın dışında bırakmıştı.

Östersunds, Galatasarayı 2-0 ve 1-1’lik skorlarla turnuvanın dışında bırakmıştı.

Fotoğraf: IHA

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Östersunds, sahasında karşılaştığı Zorya Luhansk’ı 2-0 mağlup etti. İsveç ekibi böylece puanını 10 yükseltti ve 1 maç kala gruplardan çıkmayı garantiledi.

  • Östersunds’un lider bulunduğu grupta Athletic Bilbao 8 puanla ikinci, Zorya Luhansk 6 puanla üçüncü ve Hertha Berlin ise 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor.Östersunds, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde Galatasaray ile karşılaşmıştı. İsveç temsilcisi, sarı-kırmızılıları 2-0 ve 1-1’lik skorlarla kupanın dışında bırakmayı başarmıştı.


Vardar, Fenerbahçe'den sonra sıfırladı
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde deplasmanda 2-0 ve evinde de 2-1 kaybedip elendiği Vardar, bu sonuçlarla gruplara yükselme başarısı göstermişti.

  • Sarı-lacivertlileri eleyerek büyük yankı uyandıran Makedon temsilcisi, gruplarda ise pek bir varlık gösteremedi. Real Sociedad’a 3-0 ve 6-0, Zenit’e 2-1 ile 5-0 ve son olarak Rosenborg’a 3-1 kaybeden Vardar, UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan 48 takım arasında puan alamayan tek takım oldu.
Vardar UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde deplasmanda 2-1 ve evinde de 2-0 skorlarlar Fenerbahçeyi elemişti.
Vardar UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde deplasmanda 2-1 ve evinde de 2-0 skorlarlar Fenerbahçeyi elemişti.

Makedon temsilcisi UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda oynadığı 5 maçta rakip ağlara 2 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.

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