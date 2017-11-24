Östersunds tarih yazdı Vardar rezil oldu

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci maçında Östersunds, sahasında karşılaştığı Zorya Luhansk’ı 2-0 mağlup etti. İsveç ekibi böylece puanını 10 yükseltti ve 1 maç kala gruplardan çıkmayı garantiledi.

Östersunds’un lider bulunduğu grupta Athletic Bilbao 8 puanla ikinci, Zorya Luhansk 6 puanla üçüncü ve Hertha Berlin ise 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor.Östersunds, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde Galatasaray ile karşılaşmıştı. İsveç temsilcisi, sarı-kırmızılıları 2-0 ve 1-1’lik skorlarla kupanın dışında bırakmayı başarmıştı.



Vardar, Fenerbahçe'den sonra sıfırladı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde deplasmanda 2-0 ve evinde de 2-1 kaybedip elendiği Vardar, bu sonuçlarla gruplara yükselme başarısı göstermişti.



Sarı-lacivertlileri eleyerek büyük yankı uyandıran Makedon temsilcisi, gruplarda ise pek bir varlık gösteremedi. Real Sociedad’a 3-0 ve 6-0, Zenit’e 2-1 ile 5-0 ve son olarak Rosenborg’a 3-1 kaybeden Vardar, UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan 48 takım arasında puan alamayan tek takım oldu.

Makedon temsilcisi UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda oynadığı 5 maçta rakip ağlara 2 gol atarken, kalesinde ise 19 gol gördü.