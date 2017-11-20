SÜPER LİG

Ozan Tufan'dan 'transfer' sinyali

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sarı lacivertli kulübün tercümanı Deniz Sarıtaç'tan İspanyolca dersleri almaya başladı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından genç futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 3 gol attı.

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta 3 gol attı.

Fenerbahçe'de genç futbolcu Ozan Tufan, sürpriz bir şekilde İspanyolca dersleri almaya başladı. Kulübün tercümanı Deniz Sarıtaç'la ders fotoğraflarını paylaşan milli futbolcunun devre arasında La Liga'ya transfer olacağı konuşuluyordu.

Sezon başında bir çok Avrupa kulübüyle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Ozan Tufan'ın bu kez İspanya'dan bir kulüple kiralık olarak anlaşacağı iddia ediliyor.

  • Bilindiği üzere sezon başında Ozan Tufan'ın adı Malaga ve Real Socieadad takımlarıyla anılmıştı.
Ozan Tufan bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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Ozan Tufan (@ozan)'in paylaştığı bir gönderi ()

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