Ozan Tufan'dan 'transfer' sinyali

Fenerbahçe'de genç futbolcu Ozan Tufan, sürpriz bir şekilde İspanyolca dersleri almaya başladı. Kulübün tercümanı Deniz Sarıtaç'la ders fotoğraflarını paylaşan milli futbolcunun devre arasında La Liga'ya transfer olacağı konuşuluyordu.

Sezon başında bir çok Avrupa kulübüyle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Ozan Tufan'ın bu kez İspanya'dan bir kulüple kiralık olarak anlaşacağı iddia ediliyor.

Bilindiği üzere sezon başında Ozan Tufan'ın adı Malaga ve Real Socieadad takımlarıyla anılmıştı.

Ozan Tufan bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol 2 asist yapma başarısı göstermişti.