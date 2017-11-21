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Özürleri kabahatlerinden büyük: Canlı yayında tehdit

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol canlı yayınında Boşnaklar için söylediği rezil sözlerin ardından programın sunucusu Ertem Şener de tepki çeken açıklamalara imza attı. Boşnaklardan özür dilediklerini ancak Rasim Ozan Kütahyalı'nın bazı şer odakları tarafından hedef alındığını iddia eden Şener, Kütahyalı'nın bunların bedelini ödetecek güce sahip olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kovulduğunu açıklarken söylediği sözler sebebiyle tepki çekti.

Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kovulduğunu açıklarken söylediği sözler sebebiyle tepki çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol programında söylediği skandal sözlerin ardından görevine son verilirken program sunucusu Ertem Şener'in sözleri kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Kütahyalı ile yolların ayrıldığını söyledikten sonra şer odaklarından bahseden Şener, Kütahyalı'nın bunların bedelini ödetecek güce sahip olduğunu söyledi. Sosyal medyada 'tehdit' olarak algılanan bu açıklamaların ardından program ve sunucu Ertem Şener'e tepki mesajları atıldı.

Ertem Şener paylaşımını sildi!

  • Bunun üzerine kendi resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ertem Şener, "Rasim Ozan'ın maksadı aşan sözlerini provokasyon maksadıyla kullanan ve karalama kampanyasına dönüştüren FETÖ'cü çevrelere karşı hukuki olarak hesap soracak güçte olduğunu ifade etmek istediğim sözlerim belli çevrelerce şahsımı linç kampanyasına dönüştürülmek istenmektedir" ifadelerini kullandı. Ancak bu mesaj bir süre silindi.

Futbolseverler 'program kaldırılsın' diyor

Rasim Ozan Kütahyalı'nın görevden alınmasının ardından bir de söylenen bu tehditvari sözler sebebiyle programın da kaldırılmasını isteyen futbolseverler sosyal medyada hesaplarından Ertem Şener ve programın resmi hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Öte yandan MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Beyaz TV'deki sözleri sebebiyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. TBMM'de açıklamalarda bulunan Sancaklı şunları söyledi;

  • "Etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir. Ekmeğine ve millete saygısı olmayan, özürü kabahatinden büyük olan, adını anmayı ar kabul edeceğim şahıs gibi şarlatanları TV ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor."

Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava
Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklarla ilgili hakarete varan çirkin ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını TBMM'de yaptığı toplantıyla açıkladı.Saffet Sancaklı'nın basın toplantısındaki ifadeleri:Etnik ve inanç farklılığı gözetmeksizin Türk milleti başta olmak üzere tüm insanlığa karşı suç işlemiştir. Ekmeğine ve millete saygısı olmayan, özürü kabahatinden büyük olan, adını anmayı ar kabul edeceğim şahıs gibi şarlatanları TV ve gazetelerde görmeyi Türk milleti hak etmiyor. Ailecek devlet imkanlarından nemalanarak milletin değerlerine hakaret etmeyi marifet zanneden kendini bilmezlere milletten kazandıkları ile millete küfür edilemeyeceğini hatırlatmak gerekmektedir. MHP olarak milleti bütün olarak referans aldığımız için ırkçılığa, demokrasiyi referans aldığımız için de faşizme karşıyız. Ahlak, şerefin ve toplumun ölçüsüdür. Ölçüyü yitirmiş olan adı gereksiz şahıs elbette ahlak çizgisine çekilecektir. Bu konu sadece Boşnakları ilgilendiren bir konu asla değildir. Neymiş alkol almış ne yaptığını, ne konuştuğunu bilmiyormuş. Doğruysa bu daha vahimdir. Milyonlarca izleyiciye saygısı olan alkollü ekrana çıkmaz. Ekmeğine saygısı olan işini ve milletini velinimet bilir, besmeleyle işine başlar. Tüm yazılı ve görsel medya sahiplerinden ve yöneticilerinden bu şahsı bir daha milletin önüne çıkarmamalarını bekliyoruz. Boşnakların insanlığa mal olmuş Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç’in sözleri ile bitirmek istiyorum: ‘Sloganımız şu; kendinden olanı sev, ötekine saygı göster. Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir. En kötü kombinasyon boş bir ruh ile dolu bir midedir.”Ertem Şener kovulduğunu açıkladıProgramın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.Balkan Federasyonları'ndan ortak açıklamaBalkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.

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