Guardiola oyuncularını uyardı: Rehavete kapılırlarsa onları öldürürüm
Pep Guardiola: Onları öldürürüm
Premier Lig'de lider konumda bulunan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, oyuncularına gözdağı verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig'de lider durumda olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola oyuncularını sert bir şekilde uyardı.
Futbolcuları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Katalan teknik adam şunları ifade etti:
Oyuncularım rehavete kapılmayacaklar çünkü onların teknik direktörleri benim. Eğer böyle bir durum yaşanırsa onları öldürürüm. Benim ekibimde rehavet olmaz. Kötü oynayabilirler, diğer takımlar bizi yenebilir... Bunlar olabilecek şeyler. Ama takıma baktığınız zaman oynama arzusunu görebilmeliyiz.
Manchester City, ligde geride kalan 12 haftada elde ettiği 11 galibiyet ve 1 beraberlikle, ikinci sırada bulunan Manchester United'ın 8 puan önünde lider konumda bulunuyor.
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