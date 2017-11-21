Pep Guardiola: Onları öldürürüm

İngiltere Premier Lig'de lider durumda olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola oyuncularını sert bir şekilde uyardı.

Futbolcuları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Katalan teknik adam şunları ifade etti:

Oyuncularım rehavete kapılmayacaklar çünkü onların teknik direktörleri benim. Eğer böyle bir durum yaşanırsa onları öldürürüm. Benim ekibimde rehavet olmaz. Kötü oynayabilirler, diğer takımlar bizi yenebilir... Bunlar olabilecek şeyler. Ama takıma baktığınız zaman oynama arzusunu görebilmeliyiz.

Manchester City, ligde geride kalan 12 haftada elde ettiği 11 galibiyet ve 1 beraberlikle, ikinci sırada bulunan Manchester United'ın 8 puan önünde lider konumda bulunuyor.





Pep Guardiola: Mesut Özil'e hayranım İngiltere Premier Lig'de yarın Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.Dev maç öncesi teknik direktör Pep Guardiola, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e övgüler yağdırarak şunları ifade etti:Mesut Özil'in kalitesi ile ilgili hiçbir şüphem yok. Onu Madrid'de oynarken de seviyordum. Takımı kaybettiği zaman çok eleştiriliyor ama onu eleştiren eski büyük oyuncular şunu unutuyor ki kendileri de oynarken aynı durumlara düştüler. Belki vücut dili ona yeterince yardımcı olmuyor ama ben Mesut'a hayranım. Premier Lig'in böyle yetenekli oyunculara sahip olması güzel. Umuyorum ki pazar günü çok kötü bir maç çıkarır.Pep Guardiola'lı Manchester City, 28 puanla Premier Lig'de lider konumda bulunuyor.