PREMİER LİG

Guardiola oyuncularını uyardı: Rehavete kapılırlarsa onları öldürürüm

Pep Guardiola: Onları öldürürüm

Premier Lig'de lider konumda bulunan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, oyuncularına gözdağı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Guardiola yönetimindeki Manchester City 12 maçta 40 gol atarken yalnızca 7 gol yedi.

Guardiola yönetimindeki Manchester City 12 maçta 40 gol atarken yalnızca 7 gol yedi.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig'de lider durumda olan Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola oyuncularını sert bir şekilde uyardı.

Futbolcuları rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Katalan teknik adam şunları ifade etti:

  • Oyuncularım rehavete kapılmayacaklar çünkü onların teknik direktörleri benim. Eğer böyle bir durum yaşanırsa onları öldürürüm. Benim ekibimde rehavet olmaz. Kötü oynayabilirler, diğer takımlar bizi yenebilir... Bunlar olabilecek şeyler. Ama takıma baktığınız zaman oynama arzusunu görebilmeliyiz.

Manchester City, ligde geride kalan 12 haftada elde ettiği 11 galibiyet ve 1 beraberlikle, ikinci sırada bulunan Manchester United'ın 8 puan önünde lider konumda bulunuyor.


Pep Guardiola: Mesut Özil'e hayranım
Pep Guardiola: Mesut Özil'e hayranım

İngiltere Premier Lig'de yarın Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.Dev maç öncesi teknik direktör Pep Guardiola, Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e övgüler yağdırarak şunları ifade etti:Mesut Özil'in kalitesi ile ilgili hiçbir şüphem yok. Onu Madrid'de oynarken de seviyordum. Takımı kaybettiği zaman çok eleştiriliyor ama onu eleştiren eski büyük oyuncular şunu unutuyor ki kendileri de oynarken aynı durumlara düştüler. Belki vücut dili ona yeterince yardımcı olmuyor ama ben Mesut'a hayranım. Premier Lig'in böyle yetenekli oyunculara sahip olması güzel. Umuyorum ki pazar günü çok kötü bir maç çıkarır.Pep Guardiola'lı Manchester City, 28 puanla Premier Lig'de lider konumda bulunuyor.

Pep Guardiola'dan Mbappe ve Messi kıyaslaması
Pep Guardiola'dan Mbappe ve Messi kıyaslaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola, PSG'nin yeni transferi Kylian Mbappe ile eski öğrencisi Lionel Messi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu.Tecrübeli teknik adam basın toplantısında bir gazetecinin, "Mbappe, Messi ile aynı seviyeye ulaşabilir mi" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:"Kimse Messi'nin masasına oturamaz. Çünkü o sezon başına 60-70 gol atan bir isim. 3 günde bir maç oynuyor ve asla sakatlanmıyor. Vücudunu kontrol ediyor. Mbappe de üst seviyede bir futbolcu. Bir gün istisnai bir oyuncuya dönüşecek. Ancak şimdi bırakalım da fantastik bir kariyere sahip olsun. Daha sonra neler olacağını göreceğiz." Manchester City (@mancity)&#39;in paylaştığı bir gönderi (3 May 2017, 13:56 PDT)

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