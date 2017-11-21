Pepe'den Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Sezon başında Beşiktaş'ın Real Madrid'den kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Pepe, CNN International'e verdiği ropörtajda, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İnsanlar bilmeden konuşuyor"

Ronaldo hakkında çıkan olumsuz haberleri gördüğünde inanmadığını belirten Pepe, "Ronaldo sahanın dışındanormal alışkanlıkları olan normal bir insan. İnsanlar gerçek Ronaldo'yu bilmeden konuşuyor" diyerek sitemde bulundu.

Portekizli oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili bir soruya ise, "Böyle bir imkan varsa onun Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' demeyi elbette çok sterim" şeklinde cevap verdi.