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Pepe'den Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Pepe, verdiği ropörtajda Cristiano Ronaldo'nun siyah-beyazlı takıma gelmesini istediğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Pepe'nin 1 golü bulunuyor.

Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan Pepe'nin 1 golü bulunuyor.

Sezon başında Beşiktaş'ın Real Madrid'den kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Pepe, CNN International'e verdiği ropörtajda, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İnsanlar bilmeden konuşuyor"

Ronaldo hakkında çıkan olumsuz haberleri gördüğünde inanmadığını belirten Pepe, "Ronaldo sahanın dışındanormal alışkanlıkları olan normal bir insan. İnsanlar gerçek Ronaldo'yu bilmeden konuşuyor" diyerek sitemde bulundu.

"Beşiktaş'a transferini çok isterim"

Portekizli oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a olası transferiyle ilgili bir soruya ise, "Böyle bir imkan varsa onun Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' demeyi elbette çok sterim" şeklinde cevap verdi.

CNN International Portekizli oyuncunun ropörtajını, 'Real Madrid'in eski yıldızı Pepe, Ronaldo'yu Come to Beşiktaş diye çağırıyor' başlığıyla manşetine taşıdı.
CNN International Portekizli oyuncunun ropörtajını, 'Real Madrid'in eski yıldızı Pepe, Ronaldo'yu Come to Beşiktaş diye çağırıyor' başlığıyla manşetine taşıdı.

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