Pes etmeyen takım olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavililerin gündemine dair açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, takımın hedefleri hakkında da iddialı konuştu. Trabzonspor için ilk hedefin Süper Lig'in ilk yarısının bitimine kalan 5 maçı da en iyi şekilde bitirmek olduğunu söyleyen Çalımbay, ''Bu müsabakaların deplasman ya da içeride olması fark etmiyor. Ligi ve ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmek önemli. Çalışmazsan birlik beraberlik içinde olmazsan her maçı kaybedersin. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Trabzonspor her zaman hedefi olan bir takım. Hedefe gitmemiz için de öncelikle bu 5 maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK HEDEFLERİM VAR

Rıza Çalımbay, Trabzonspor’da büyük işler yapmak için büyük hedefleri olduğunu ve bunları yönetimle de paylaşacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, “Ben, taraftarın gurur duyacağı bir takım kuracağım. Sahada, her maçında arzulu, istekli bir takım olacak. Sorunları görüyoruz, devrede bunların hepsi birleşecek ve ona göre karar vereceğiz. Ben burada çok başarılı olmak istiyorum. Nasıl bir sorumluluk aldığımızın farkındayız. Bu konuda başarılı olacak güçteyiz. Bunu takım olarak da söylemek istiyorum. Çünkü Trabzon’un çok iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorum. Futbolu burası kadar seven bir yer daha önce görmedim. Ama burada bir bütün olmak gerekiyor. Özellikle taraftar. Takım her zaman iyi olmayabilir ancak taraftarın Galatasaray ve Osmanlıspor maçındaki gibi itici gücüne her zaman ihtiyacımız var. Çünkü taraftar bana göre her zaman 1. adam" diye konuştu.

BURAK VE N’DOYE MÜKEMMELDİ

Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştıkları Osmanlıspor maçında Burak ile N’Doye’un oynadıkları yerler itibariyle gelen yorumları değerlendiren Çalımbay, "Maçtan önce bir şeye karar veriyorsak mutlaka sebebi vardır. Bunlardan biri de Burak’tı. Bizim düşüncemiz farklıydı. Burak ile N’Doye o görevi mükemmel bir şekilde yaptılar, istediğimiz şekilde oynadılar. Belki de kendini tam hazır olmamasına rağmen mükemmel bir maç oynadı. Biz elimizdeki forveti de değerlendirmek istediğimiz için öyle kullandık. Bundan da çok memnunum" dedi.

BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISI ŞANS DEĞİL

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sonuçların 3 yıllık bir sabır döneminin olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Şu anda Türkiye’nin en iyi kurulmuş takımı Beşiktaş. Çok iyi bir yönetim var ve bunun arkasında da üç yıllık bir dönem var. Hem Beşiktaş açısından büyük bir başarı hem de Türk futbolu adına kazandırdığı puan bizim için çok çok önemli. Beşiktaş takımı çalışmasının ürününü yiyor. Bu başarılar şansa değil, daha önceden hazırlanmış ve gelinmiş bir şey" şeklinde görüş belirtti.