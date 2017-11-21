Quaresma 'mükemmel 10 numara'sını tarif etti

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızlarından Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu röportajında 'mükemmel 10 numara' seçimini de yaptı.

Oyun vizyonu anlamında Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta'yı tercih eden Quaresma, çalım yeteneği konusunda kendisini seçti. Sağ ayakta vatandaşı Ronaldo'ya yer veren Portekizli yıldız sol ayağa Lionel Messi'yi yerleştirdi. Quaresma son olarak Ibrahimovic'in vuruş yeteneğini ön plana çıkararak 'mükemmel 10 numara' tercihini yaptı.