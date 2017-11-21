SÜPER LİG

Quaresma 'mükemmel 10 numara' tercihini yaptı

Quaresma 'mükemmel 10 numara'sını tarif etti

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, UEFA'nın sitesine verdiği röportajda 'mükemmel 10 numara'sını belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Quaresma bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol kaydederken 4 asist yaptı.

Quaresma bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol kaydederken 4 asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızlarından Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Porto maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu röportajında 'mükemmel 10 numara' seçimini de yaptı.

Oyun vizyonu anlamında Barcelona'nın kaptanı Andres Iniesta'yı tercih eden Quaresma, çalım yeteneği konusunda kendisini seçti. Sağ ayakta vatandaşı Ronaldo'ya yer veren Portekizli yıldız sol ayağa Lionel Messi'yi yerleştirdi. Quaresma son olarak Ibrahimovic'in vuruş yeteneğini ön plana çıkararak 'mükemmel 10 numara' tercihini yaptı.

Quaresma'nın ideal 10 numarası.
Quaresma'nın ideal 10 numarası.

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