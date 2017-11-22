Rakibe göre hücum

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon forvetlerden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da, bu yıl bambaşka bir görüntü var. Bordo-mavili takımın, Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N’Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega’nın görev yaptığı geçen sezon, santrfor oyuncuları 34 hafta boyunca 11 gol atarken, bu sezon ise hücum oyuncuları 12 haftada 14 gol sayısına ulaştı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N’Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetmişti. Karadeniz ekibi, 12 hafta boyunca takım halinde ise 23 gol kaydetmeyi başardı.

GÖREV ALAN ATIYOR

Bu sezon Çin’in Beijing Guoan takımından eski golcüsü Burak Yılmaz’ı transfer eden bordo-mavililer, milli oyuncunun forma giydiği 9 lig maçında 9 gol buldu. Sakatlığı nedeniyle toplam 727 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 2’şer, Fenerbahçe maçında da 1 gol atarak 12 haftada takımının en golcü oyuncusu oldu. Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise 8 lig maçında 192 dakika sahada kalırken rakip filelere 3 gol bıraktı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1’er gol kaydetti. Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Rodallega’dan sonra forma giyme şansı yakalayan Dame N’Doye ise 5 maçta 339 dakika sahada kalırken 2 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, 2 golü ilk 11’de sahaya çıktığı Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında attı. Böylelikle Burak Yılmaz, Rodallega ve N’Doye’dan oluşan forvet oyuncuları, 12 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonki gol katkısını şimdiden geçmiş oldu.

BURAK'IN YANINA BİR GOLCÜ DAHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçında ilk kez yeni bir sistem denedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Burak ve N’Doye’u birlikte sahaya sürerek bordo-mavililerin ofansif yönünü arttırmayı planlayarak takım içinde yeni gol ayakları üretmeyi hedefliyor. Çalımbay, Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim takıma baktığınız zaman Burak Yılmaz golcü, atarsa Yusuf Yazıcı golcü. Rodallega ve N’Doye atıyor. Onun için Burak Yılmaz’ın yanına bir golcü daha lazımdı. Bu kanat olur, forvet arkası olur. Bu lazımdı ve ben de Osmanlıspor maçında bunu böyle düşündüm" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adamın, Başkent ekibine karşı uygulanan bu taktiğin galibiyeti getirmesinin ardından, bu sistemi geliştirerek sezonun bazı maçlarında kullanacağı belirtildi.

Fırtına'da Sosa şoku

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla Milan'dan kadrosuna kattığı Jose Sosa sakatlandı. Pazar günü oynanan Osmanlıspor maçının ardından sağlık ekibine ağrılarının olduğunu belirten Arjantinli futbolcunun önceki gün çekilen MR sonucunda sağ alt adalesinde yırtık olduğu tespit edildi. Bordo-mavili ekip de dün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla sakatlık haberini doğrulayarak, kulüp doktoru Barış Kurtgöz'ün açıklamalarına yer verdi. Tedavisine hemen başlanan oyuncuyla ilgili Kurtgöz, “Sosa Osmanlıspor maçının son 10-15 dakikasında ağrılarının olmasına rağmen oyuna devam etmiş, maç sonrası soyunma odasında ağrı şikayeti üzerine tedavisine hemen başlandı. Ağrılarının artması sonrası dün MR’ını çektik ve sağ alt adalede 2. derece yırtık tespit ettik. Sağlık ekibi olarak tedavisine başladık. Oyuncumuz 2 ila 3 hafta sonra tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır” ifadelerini kullandı.