UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Rakitic'ten Buffon'a duygusal mesaj: Dünya Kupası'nda benim yerime sen olsaydın

Rakitic'ten Buffon'a duygusal mesaj

Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, Juventus'un İtalyan file bekçisi Buffon'a, "Keşke benim yerime Dünya Kupası'na sen git diyebilsem" dedi. Efsane kaleci ise bu sözlere esprili bir yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç'le oynanan baraj maçında elenen İtalya, 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

İsveç'le oynanan baraj maçında elenen İtalya, 2018 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Fotoğraf: Reuters

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Barcelona'nın Juventus'a konuk olacağı maç öncesi Ivan Rakitic ile Buffon arasında duygusal bir diyalog gerçekleşti.

Hırvat orta saha oyuncusu Rakitic, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • Keşke benim yerime Dünya Kupası'na sen git diyebilsem. O gerçekten benzersiz birisi. Küçükken bir kağıda takımlarımızı yazardık ve ben daime kaleye Buffon'u koyardım.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Rafinha, Buffon'a çok üzüldüğünü söyledi.
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Rafinha, Buffon'a çok üzüldüğünü söyledi.

Buffon esprili bir yanıt verdi: Hiç iyi bir fikir değil

Buffon ise Rakitic'in bu duygusal sözlerine karşılık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

  • Sevgili Ivan, kaleci olarak şüphesiz oynayabilirdim ama senin yerine Hırvatistan'da orta saha olarak oynamak hiç iyi bir fikir değil. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum bunu. Şaka bir yana söylediklerin benim için harika bir hediye oldu.

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