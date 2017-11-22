Rakitic'ten Buffon'a duygusal mesaj

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Barcelona'nın Juventus'a konuk olacağı maç öncesi Ivan Rakitic ile Buffon arasında duygusal bir diyalog gerçekleşti.

Hırvat orta saha oyuncusu Rakitic, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Keşke benim yerime Dünya Kupası'na sen git diyebilsem. O gerçekten benzersiz birisi. Küçükken bir kağıda takımlarımızı yazardık ve ben daime kaleye Buffon'u koyardım.

Buffon esprili bir yanıt verdi: Hiç iyi bir fikir değil

Buffon ise Rakitic'in bu duygusal sözlerine karşılık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Sevgili Ivan, kaleci olarak şüphesiz oynayabilirdim ama senin yerine Hırvatistan'da orta saha olarak oynamak hiç iyi bir fikir değil. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum bunu. Şaka bir yana söylediklerin benim için harika bir hediye oldu.