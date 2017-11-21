Ricardo Quaresma'dan olay açıklama

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gruptan çıkmayı garantiledikleri Porto maçı sonrasında Leipzig taraftarının tepkisini çeken sözler söyledi.

Bunun sebebi ise Portekizli yıldızın Leipzig maçında Porto için oynayacağını söylemesi. Quaresma eski bir Portolu olarak gruptan ikinci olarak Porto'nun çıkmasını istediğini ifade ederken şu ifadeleri kullandı;

Leipzig'le oynayacağımız maçta Porto'nun turu geçebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım.

Bilindiği üzere Porto ve Leipzig, grubun son haftasında ikincilik mücadelesi verecek.

Casillas Pepe'yi paylaştı Adriano'ya şans diledi Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, Beşiktaş maçı sonrasında Adriano ile konuşma fırsatı buldu. Ajans Beşiktaş'ın haberine göre "Muhteşem oynadınız. Çok iyi bir taraftarınız var. Umarım bir üst turda şansınız bol olur. Çok iyi bir takımsınız" ifadelerini kullanan Casillas, maç sonunda ise röportaj veren Pepe'nin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Pepe'yi şeytan emojisiyle paylaşan Casillas, yıldız futbolcu için "Pepitoooo" lakabını kullandı.

Şenol Güneş'ten soyunma odasında zafer konuşması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto maçı sonrasında soyunma odasında futbolcularına bir konuşma yaptı.TRT kameralarının da hazır bulunduğu konuşma da Şenol Güneş, "Arkadaşlar, ikinci yarıda süper oynadınız. Şampiyonlar Ligi'nde bir seviye daha atladınız. Böyle devam" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Türk takımı oldu. Şenol Güneş de bu alanda tarihe geçti.İşte Şenol Güneş'in soyunma odasında konuşma yaptığı o anlar;

Tolgay Arslan: Beşiktaş'a 5 yıllık imza attım Beşiktaş'ın yıldız ismi Tolgay Arslan, Porto maçı sonrasında yaptığı açıklamada siyah beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.Bilindiği üzere Tolgay Arslan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.Detaylar geliyor...