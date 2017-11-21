Ricardo Quaresma'dan olay açıklama

Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra siyah beyazlıların yıldızı Ricardo Quaresma çarpıcı mesajlar verdi. Portekizli yıldız, gruptan çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederken Leipzig maçı için de Almanların tepkisini çekecek sözler söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gruptan çıkmayı garantiledikleri Porto maçı sonrasında Leipzig taraftarının tepkisini çeken sözler söyledi.
Bunun sebebi ise Portekizli yıldızın Leipzig maçında Porto için oynayacağını söylemesi. Quaresma eski bir Portolu olarak gruptan ikinci olarak Porto'nun çıkmasını istediğini ifade ederken şu ifadeleri kullandı;
Leipzig'le oynayacağımız maçta Porto'nun turu geçebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım.
Bilindiği üzere Porto ve Leipzig, grubun son haftasında ikincilik mücadelesi verecek.
Yorum